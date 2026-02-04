El Sergas reduce los deberes a sus áreas para conseguir que se cumplan los objetivos

Uno de los objetivos del Sergas es reducir el tiempo de acceso a la asistencia, en la foto una cirugía en el hospital provincial de Santiago XOAN A. SOLER

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, firmó este miércoles los acuerdos de gestión con los gerentes de las siete áreas sanitarias. Acompañado por el gerente del Sergas, José Ramón Parada, el responsable del departamento sanitario explicó los objetivos fijados para este año en la sanidad gallega, que se han reducido en relación al 2025. ¿El motivo? Priorizar más, elevar las metas y realizar un seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos. Serán por lo tanto en este 2026 un total de 53 objetivos frente a los 71 del pasado año. Estos acuerdos de gestión se establecen por áreas sanitarias y después por profesional, y son diferentes en función de la gerencia aunque parten de objetivos muy similares. El 60 % están relacionados con la asistencia sanitaria, el 20 % con los recursos humanos y el 20 % restante con los recursos económicos.

Caamaño destacó las diez líneas estratégicas de este año, la primera de ellas relacionada con la prevención. Así, se impulsará la vacunación, sobre todo por gripe, y se mejorarán los cribados de cáncer, optimizando las demoras entre un resultado positivo y la confirmación del diagnóstico. Es un indicador muy relevante que tras los casos de Andalucía cobra si cabe más importancia. El segundo eje es el abordaje del cáncer; el tercero la salud mental, con vías rápidas de atención en casos de riesgo de suicidio; el cuarto lograr tiempos de acceso más cortos a consultas, cirugías y pruebas, «un obxectivo moi difícil nun escenario marcado pola falla de profesionais sanitarios e polas continuas folgas de médicos contra o estatuto marco do Goberno central», apostilló el conselleiro; y el quinto conseguir una coordinación mayor, con un sistema eficaz de integración asistencial entre primaria y hospitalaria.

Los últimos cinco ejes son medidas relacionadas con la innovación, cuidar la salud laboral de los profesionales, reducir la temporalidad y cubrir las plazas vacantes, seguir y controlas las bajas laborales y, dentro de los objetivos económicos, una gestión basada en la eficiencia y el control del gasto farmacéutico. El gerente del Sergas, por su parte, insistió en que estos objetivos quieren buscar un modelo más accesible, seguro, humano, centrado en las personas «e orientado aos resultados en saúde». Sobre los objetivos económicos, recalcó que buscan la sostenibilidad financiera del sistema «sen comprometer nunca, que quede moi claro, a calidade asistencial».

Los acuerdos de gestión se firman también a nivel individual con cada profesional e implican una cantidad económica en función de los ítems alcanzados. La mitad se abona por adelantado y el resto en el momento en el que se comprueba el grado de cumplimiento.