El mal tiempo agrava el deterioro de la red viaria gallega y pone en aprietos a los conductores
REDACCIÓN
Los baches y socavones obligan a cerrar tramos en las autovías, y se suceden los desprendimientos de tierras y las inundaciones en decenas de carreteras.05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las malas condiciones meteorológicas que Galicia encadena desde noviembre —cuando se empezaron a registrar las intensas precipitaciones que están marcando este invierno— se están cebando con la red viaria de la comunidad. En algunas carreteras