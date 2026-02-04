El mal tiempo agrava el deterioro de la red viaria gallega y pone en aprietos a los conductores

En Xinzo de Limia, los baches que reciben a los conductores en el enlace de la carretera N-525 con la autovía A-52, donde el firme acumula desperfectos por las fuertes lluvias.
Los baches y socavones obligan a cerrar tramos en las autovías, y se suceden los desprendimientos de tierras y las inundaciones en decenas de carreteras.

05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las malas condiciones meteorológicas que Galicia encadena desde noviembre —cuando se empezaron a registrar las intensas precipitaciones que están marcando este invierno— se están cebando con la red viaria de la comunidad. En algunas carreteras

