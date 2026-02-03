La Fegamp anuncia «aportacións construtivas» a la nueva ley de la Xunta sobre los ayuntamientos

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se saludan. Lavandeira jr | EFE

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela mantuvieron hoy martes un primer encuentro para hablar de la nueva ley de Administración local de Galicia, que regulará la financiación autonómica que reciben los ayuntamientos, las fusiones municipales o nuevas figuras de colaboración entre los concellos.

En materia de financiación, Calvo anunció que todos los concellos de Galicia, 313, contarán al menos con una aportación de 100.000 euros de la Xunta con independencia de su población.

Varela subrayó que el texto es «importantísimo» para los ayuntamientos e insistió en que la Fegamp hubiese querido hacer aportaciones durante su redacción. Dicho esto, señaló que la Xunta les ha garantizado que tendrán tiempo más allá de los «15 días de alegacións» para introducir mejores. Calvo insistió en que la participación está «garantida» y subrayó que ahora empieza el proceso real de trámite de la ley.

Al contrario que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que el lunes, unas horas después de que se publicase el anteproyecto de 143 páginas, anunció «mobilizacións» contra la Xunta en el plano político y judicial para que la ley revierta la «asfixia deliberada» a los concellos, Varela, que es alcalde de Vilagarcía por el PSdeG, insistió en que los técnicos de la Fegamp harán un estudio detenido de la ley «para tratar de ser construtivos. E, si consideramos que hai que facer melloras, presentarllas á Xunta».

Varela evitó comentar el texto. Explicó que no ha podido estudiarlo en detalle, por lo que esperará para hacer valoraciones. «No momento que opinemos o faremos con todo o rigor do mundo», subrayó.