El conselleiro de Sanidade comparecerá en el Parlamento para explicar las medidas en atención primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparecerá a petición propia en el pleno del Parlamento gallego de la próxima semana -los días 10 y 11 de febrero-, una sesión en la que se procederá a la elección de María Dolores Fernández Galiño como Valedora do Pobo y en la que también se debatirá una iniciativa legislativa popular sobre el derecho de los gallegos a conocer la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. En las preguntas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la líder de la oposición, Ana Pontón, cuestionará sobre «que motiva o regalo fiscal que o Goberno galego fixo ás eléctricas coas modificacións introducidas no canon eólico», tal y como ha avanzado la viceportavoz del Bloque, Olaia Rodil. Los nacionalistas también llevarán a la Cámara la rotura de la balsa de la mina del monte Neme.

La socialista Elena Espinosa ha avanzado que Besteiro interpelará al presidente gallego «sobre a falta de respostas do presidente da Xunta ás necesidades dos galegos» y ha puesto el foco en la situación que atraviesa la sanidad y los problemas de acceso a la vivienda. La viceportavoz del PSdeG ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico que «deixe de exercer de vicepresidente de Feijoo» ante los grandes retos que tiene Galicia y ha acusado a Rueda de «ter o hábito de rebotar todo contra o Goberno de España». Los socialistas también pedirán al Gobierno gallego que dé explicaciones sobre la rotura de una balsa minera en el monte Neme, mientras que el grupo popular planteará cuestiones sobre transporte ferroviario, el plan social por el clima y en relación con el acuerdo Xunta-Fegamp para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tal y como ha avanzado el portavoz, Alberto Pazos.

El diputado del PP ha afeado a los grupos de la oposición su silencio ante los ataques sufridos en las sedes de su partido. Pazos ha señalado que estas acciones se suman a otras «padecidas con anterioridade por grupos satélite do nacionalismo máis radical do independentismo galego». El popular ha asegurado que no espera una condena por parte del BNG porque «non vai facer nada en contra das directrices que marcan os coroneis da UPG», pero ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que en el PSdeG exista «complacencia e resignación con este tipo de accións vandálicas».