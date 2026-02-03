El conselleiro de Educación exige por carta a Yolanda Díaz que resuelva el conflicto del programa de auxiliares de conversación

Alumnos del colegio de Covas, en Viveiro, en una foto de este curso PEPA LOSADA

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, remitió este martes una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que reconduzca y solucione el conflicto generado con el programa de auxiliares de conversación, del Ministerio de Educación, después de que la inspección de trabajo cuestionase el modelo de relación contractual de los extranjeros que participan en esta iniciativa, que en Galicia lleva funcionando más de 15 años.

Rodríguez anunció esta misiva en el IES Plurilingüe de Ames, en el acto de presentación de Galemundo 2026, que este año permitirá a más de 8.300 alumnos y profesores realizar estancias en el extranjero con una inversión de casi 18 millones de euros. Hoy mismo se publica una de estas convocatorias, en concreto con 1.123 plazas para que docentes y estudiantes realicen estancias en otro país este verano.

Andalucía fue la primera comunidad afectada por las denuncias de la inspección de trabajo —y multada con sanciones millonarias—, al entender el ministerio que dirige Yolanda Díaz que los lectores deben cotizar a la seguridad social, y según la Xunta hay ya requerimientos en Valencia, Aragón y Galicia. En el caso de la comunidad gallega fue la inspección de A Coruña la que cuestionó la relación contractual de los becarios, que se acogen al programa con las condiciones que marca el Ministerio de Educación. «Se Yolanda Díaz non arranxa isto vaise cargar o programa de auxiliares de conversa», señaló Román Rodríguez, quien recurre a la ministra de Sumar después de que los contactos con Educación no hayan resuelto el conflicto.

Para el conselleiro, es inaudito que un ministerio ponga en riesgo el programa de otro y tengan que ser las comunidades quienes lo defiendan. En la misiva, Román Rodríguez insiste en que, «vemos con preocupación como a descoordinación e, de novo, os desencontros internos entre departamentos dun mesmo Goberno están poñendo en risco certo un programa totalmente asentado e de gran alcance». El conselleiro finaliza mostrando su confianza en que Yolanda Díaz busque una solución: «estou convencido de que serás capaz de atopar unha vía que dea seguridade xurídica ao persoal auxiliar sen poñer en risco un proxecto contrastado na aprendizaxe de linguas estranxeiras, sinónimo de calidade, equidade para o alumnado».

Este año Galicia cuenta con un número récord de auxiliares, 690, que se reparten en distintos centros educativos urbanos y rurales. En el IES de Ames está Andrew Cramer, un joven de 23 años de Nueva York que estudió en la prestigiosa universidad de Yale. En esta sesión la Superbowl, con balón incluído, sirvió para animar la clase a los estudiantes y reforzar el inglés y el conocimiento de la cultura de Estados Unidos. Cramer, que estuvo hace siete años en España, se decidió a realizar esta estancia en Galicia por el Camino de Santiago, del que había oído hablar mucho. Admite que salvo por la lluvia, «demasiada», el sistema educativo y el modo de vida, «tiene más en común de lo que yo pensaba».

Respecto a Galemundo, el DOG publica este martes la convocatoria para que 1.123 alumnos y profesores viajen este verano al extranjero. En concreto se dirige a estudiantes de bachillerato y universidad, en el primer caso con 647 plazas y en el segundo con 168. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde el miércoles hasta el 3 de marzo. A mayores también se ha publicado otra convocatoria con 308 plazas para profesores.