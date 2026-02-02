Lara Méndez denuncia la deriva «ayusista» de Rueda en la sanidad

La viceportavoz segunda del PSdeG, Lara Méndez.

Lara Méndez, viceportavoz segunda del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia y secretaria de organización del PSdeG, denunció este lunes la «deriva ayusista» —en referencia al modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid— del Gobierno de Alfonso Rueda en la sanidad pública y advirtió que el sistema que impulsan los populares conduce a una sociedad en la que «quen pode paga a privada e quen non, espera».

Tras la movilización celebrada el domingo en Santiago en defensa de la sanidad pública, Méndez aseguró que Galicia está viviendo un «deterioro deliberado do sistema sanitario» que responde a una estrategia política clara. «Ténsanse os servizos, esgótase a xente e logo preténdese vender a privatización como a única saída», afirmó.

La viceportavoz subrayó que este modelo «non garante igualdade nin dereitos», y advirtió de que «a saúde non pode depender da capacidade económica de cada quen». Méndez ilustró su discurso con cifras: más de 360.000 personas esperando una consulta, más de 50.000 una intervención quirúrgica y más de 12.000 niños sin pediatra en su centro de salud de referencia. Según compartió. «Son datos escalofriantes, con nomes e apelidos, que explican por que a xente saíu á rúa», señaló.

También advirtió de que la movilización ciudadana «non foi un feito illado» y garantizó que el PSdeG «estará ao lado da cidadanía, nas institucións e tamén fóra delas, todas as veces que faga falta».