Ultimátum de la Xunta al Gobierno: o informa en un mes sobre la AP-9 o irá a los tribunales

La Xunta ha dado un plazo de un mes al Gobierno para que le informe de la respuesta que ha dado a la Comisión Europea en el expediente sobre la posible ilegalidad de las prórrogas de la AP-9. Si transcurrido ese tiempo sigue sin tener contestación, recurrirá a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El propio Alfonso Rueda definió la decisión como un «ultimátum», a la vista de que hace más de tres meses que la Consellería de Vivenda e Infraestruturas solicitó acceso a esa documentación y el Ministerio de Transportes no le ha dado respuesta.

La Xunta recuerda que Bruselas ha puesto en cuestión el cumplimiento de la de la normativa comunitaria de contratación. Además, la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta las medidas oportunas, por lo que el asunto tiene «enorme trascendencia» para Galicia.

La Xunta, que ha instado al Gobierno a rescatar la concesión de la AP-9 partiendo del dictamen de la Comisión Europea, afirmó que toma la decisión «en defensa do interese xeral de Galicia e para garantir a transparencia» de una infraestructura estratégica.

Este mismo fin de semana, el grupo del PP en las Cortes hizo pública una contestación por escrito del Gobierno en la que argumenta que el «procedimiento de infracción» de la Comisión Europea por posibles irregularidades en las concesiones de la AP-9 y de la AP-66 (Asturias-León) «aún no ha concluido, por lo que la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad». Ese es el motivo que ha esgrimido para no facilitar la documentación a la Xunta.

Además, en sus respuestas al grupo del PP, el Ejecutivo subrayaba que «el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-9 está plenamente en vigor, por lo que no procede su rescate».

En cuanto al dictamen de la Comisión Europea que señala posibles irregularidades en la concesión de la infraestructura, el Ejecutivo afirma que «no supone la ilegalidad de la prórroga de esta, ya que el único órgano competente para decretarlo son los tribunales de Justicia».