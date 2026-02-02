Solo dos de cada diez mujeres asesinadas en Galicia habían denunciado previamente a su agresor

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, abrazando desconsolada a una mujer el domingo en Mos
La mitad tenían una orden de protección. La ministra de Igualdad insiste: «Necesitamos que los entornos alcen la voz»

03 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A María Belén Fernández, como a otro medio centenar de mujeres más en Galicia desde que comenzaron los registros en el año 2003, la asesinó su expareja sin que hubiese ninguna denuncia previa por violencia

