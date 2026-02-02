Solo dos de cada diez mujeres asesinadas en Galicia habían denunciado previamente a su agresor

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, abrazando desconsolada a una mujer el domingo en Mos Oscar Vázquez

A María Belén Fernández, como a otro medio centenar de mujeres más en Galicia desde que comenzaron los registros en el año 2003, la asesinó su expareja sin que hubiese ninguna denuncia previa por violencia