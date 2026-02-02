La ministra de Igualdad, sobre el crimen machista de Mos: «Necesitamos que los entornos alcen la voz»

1/3 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a los conselleiros, esta mañana durante el minuto de silencio en San Caetano Lavandeira jr | EFE 2/3 Minuto de silencio por el crimen machista de Mos, este lunes en el Parlamento gallego PARLAMENTO | EUROPAPRESS 3/3 Imagen del minuto de silencio realizado en la Subdelegación del Gobierno en memoria de María Belén Fernández SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado este lunes el sexto asesinato machista en lo que va de año en España. El de María Belén Fernández, la mujer de 52 años que murió a manos de su expareja en Mos, Santiago Fernández, de 67, con el que había terminado la relación en diciembre. No existían denuncias previas, por lo que Redondo insistió en la importancia de que los entornos alcen la voz: «Las víctimas no son capaces de denunciar por la situación de miedo, de pavor que están sufriendo por ese terrorismo diario al que están siendo sometidas por sus agresores».

La ministra interpeló a los entornos de las víctimas para que denuncien y protejan a estas mujeres: «La infradenuncia sigue siendo un enorme problema en torno a los delitos contra las mujeres». En los casos de violencia machista, destacó que la mujer no tiene un problema personal, sino que es la sociedad la que lo tiene: «Tenemos que ser conscientes de que cada asesinato nos interpela como sociedad, como democracia y como comunidad».

«Que sepan las mujeres que seguimos luchando, que no vamos a dar un paso atrás frente a la violencia de género», señaló Redondo, que aseguró que los agresores y asesinos «no pueden irse de rositas» y que «todo el peso de la ley, que pueden ser condenas desde 15 a 25 años, caerá sobre esos asesinos».

Este domingo, María Belén fue asesinada a puñaladas por su expareja. La hermana de la víctima, alertada por los gritos, acudió en su ayuda, pero no pudo hacer nada por salvar su vida. El hombre huyó y se atrincheró horas más tarde en una vivienda de O Porriño, donde lo cercó la Guardia Civil y finalmente se quitó la vida antes de ser detenido. Es la primera víctima de la violencia machista este año en Galicia, donde ya han sido asesinadas 74 mujeres por sus parejas o exparejas desde el 2003. La víctima era de nacionalidad española (como el 66 % de las mujeres asesinadas este 2026), al igual que el agresor (el 83 % de los feminicidas eran españoles).

Primera víctima del año en Galicia

A lo largo de la mañana se han llevado a cabo varios minutos de silencio en Galicia para condenar el crimen machista. Uno fue en el Parlamento gallego, en el que participó el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, integrantes de la Mesa de la Cámara, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados y personal de la institución, así como la valedora do pobo.

El viceportavoz del BNG, Luís Bará, afirmó que se trata de un «problema gravísimo e estrutural» que tiene que ver con la discriminación de las mujeres que «aínda teñen moitos dereitos por conquistar e non teñen garantido o dereito á súa propia seguridade». Bará hizo hincapié en la necesidad de más medios para la lucha contra la discriminación que, según afirmó, «son insuficientes».

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, condenó este nuevo caso de violencia machista y aseguró que las cifras son insoportables: «É unha triste noticia para Galicia, a primeira vítima neste 2026, que suma seis casos en España nun só mes, dando a escandalosa cifra de que cada cinco días asasinan unha muller en España».

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, acudió a la concentración en Nigrán a las doce de la mañana. Tras guardar un minuto de silencio, Blanco señaló que Galicia está «absolutamente consternada», confirmando el caso como un crimen machista, y lamentó que desde que hay registros unas 1.349 familias perdieron a un ser querido por esta lacra. «Non imos parar nin a dar un paso atrás ata erradicar estes asasinatos machistas», dijo, instando a toda la sociedad a comprometerse con esta lucha y a los partidos políticos a que «non se poñan de perfil».

Insistir en la denuncia

A la una y media, Pedro Blanco se desplazó a Pontevedra, donde la Subdelegación del Gobierno organizó un minuto de silencio por estos hechos. Antes, en Santiago, la Xunta, con el presidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros al frente, junto con otros cargos y trabajadores del complejo administrativo de San Caetano, participaron en un minuto de silencio convocado por el crimen machista de Mos.

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, trasladó el «repudio e condena» del Gobierno gallego por el crimen, al tiempo que trasladó unas palabras de «ánimo e apoio» a los familiares y allegados de María Belén, especialmente a su hijo. «Creo que desde a Xunta non nos cansaremos de pedir ás vítimas que presenten esa denuncia, que fagan partícipes as autoridades competentes do que está pasando; que non sufran, que non aguanten esa violencia», dijo, si bien admitió que «é difícil ás veces tomar a decisión».

En el resto de las siete grandes ciudades gallegas la Xunta también convocó un minuto de silencio en la puerta de sus delegaciones en rechazo a lo ocurrido este domingo en Mos.