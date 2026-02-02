El Gobierno advierte que hay 3.828 pisos turísticos y de temporada ilegales en Galicia

Foto de archivo de candados para dejar las llaves de los pisos turísticos.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas on line de alquiler la existencia de 3.828 viviendas turísticas y de temporada ilegales en Galicia y les reclama que retiren los anuncios de esos pisos. En toda España, la cifra se eleva a 86.275. Tal y como explica el Gobierno central, se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, este código, otorgado por los registradores de la propiedad, es obligatorio y compartido con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una vez que este ministerio notifica los casos, las plataformas de alquiler deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a esos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (el 78 %) corresponden a alquileres turísticos, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (el 22 %) son de alquiler no turístico, es decir, de temporada.