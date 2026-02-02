Gobierno y Xunta avanzan en la cesión a Galicia de las competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo

Alfonso Rueda, en la comparecencia ante la prensa posterior al Consello de la Xunta. SANDRA ALONSO

El pasado miércoles se celebró en Santiago la primera reunión técnica entre la Xunta y el Gobierno central para avanzar en la transferencia a Galicia de las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo.

Alfonso Rueda reveló además que el Ejecutivo ha remitido a San Caetano un borrador del acuerdo de traspaso. El presidente explicó que el texto incluye las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena y propia; las de trabajo para trabajadores transfronterizas; las referidas a actividades de temporada; o las autorizaciones de trabajo para titulares de estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, voluntariado o actividades formativas. También se transfiere la gestión de las prórrogas o, en el primer caso, las modificaciones limitados al territorio de Galicia.

El presidente de la Xunta explicó que ahora se está a la espera de una memoria económica que «recolla a transferencia dos medios materiais e persoais» vinculados a esas competencias. La previsión es que ese documento sea enviado este mismo mes de febrero, como paso previo a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que acordará el traspaso de forma definitiva.

Rueda celebró que los trámites hayan cogido velocidad después de que hayan transcurrido cuatro meses entre los contactos iniciales y la reunión técnica del pasado miércoles.

El presidente añadió que el traspaso debe ser el «prolegómeno a acordos importantes que teñen que chegar». La Xunta también ha solicitado el traspaso de la gestión de los aeródromos no comerciales y un acuerdo para estrechar la colaboración entre Aemet y MeteoGalicia que dé además respaldo legal a las alertas del ente autonómico.

El titular de la Xunta recordó además que Cataluña y el País Vasco ya tienen la competencia de gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo. El Gobierno gallego considera que son más necesarias ahora para Galicia teniendo en cuenta la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular aprobada la semana pasada por el Gobierno, que requerirá respuestas en materia laboral.