Otro frente abierto con el Gobierno

Al rechazo por parte de la Xunta de la condonación de la deuda y la reforma del modelo de financiación, se suma ahora un conflicto que afecta a dos áreas sensibles de la gestión autonómica: la atención a la dependencia y el desarrollo eólico02 feb 2026 . Actualizado a las 19:35 h.
Primero fue la condonación de la deuda. Después la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Y por último, un conflicto de competencias que ha terminado en el Tribunal Constitucional y que afecta de lleno a