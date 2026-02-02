Otro frente abierto con el Gobierno

Encuentro entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez durante la botadura de la primera fragata de la serie F-111 en Ferrol. Kiko Delgado | EFE

Primero fue la condonación de la deuda. Después la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Y por último, un conflicto de competencias que ha terminado en el Tribunal Constitucional y que afecta de lleno a