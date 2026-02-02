La semana política

· Exclusivo suscriptores

Otro frente abierto con el Gobierno

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI
Encuentro entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez durante la botadura de la primera fragata de la serie F-111 en Ferrol.
Encuentro entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez durante la botadura de la primera fragata de la serie F-111 en Ferrol. Kiko Delgado | EFE

Al rechazo por parte de la Xunta de la condonación de la deuda y la reforma del modelo de financiación, se suma ahora un conflicto que afecta a dos áreas sensibles de la gestión autonómica: la atención a la dependencia y el desarrollo eólico

02 feb 2026 . Actualizado a las 19:35 h.

Primero fue la condonación de la deuda. Después la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Y por último, un conflicto de competencias que ha terminado en el Tribunal Constitucional y que afecta de lleno a

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete