Dispersión, despoblación y envejecimiento pesarán el 20 % en el reparto de fondos autonómicos a los concellos

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, camino de la rueda de prensa en la que se anunció la exposición pública de la nueva ley de administración local. SANDRA ALONSO

La Xunta muestra sus cartas en el espinoso debate de la financiación municipal. En coherencia con su reclamación al Gobierno de que tenga en cuenta la dispersión y envejecimiento, recordó Alfonso Rueda, el Ejecutivo autonómico ha incorporado esos conceptos en el anteproyecto de la nueva ley de administración local, que hoy lunes inició su tramitación con el trámite de exposición pública.

El texto regula el fondo de cooperación local —la aportación económica de la Xunta a los ayuntamientos— y lo divide en dos fondos incondicionados, uno general y otro para gastos no homogéneos. El segundo incluirá dinero para fomentar fusiones, mancomunidades y otros entes de cooperación, infraestructuras estratégicas y cargas económica singulares, como las causadas por centros de salud, conservatorios, instituciones penitenciarias, grupos de emergencias o la retirada de nidos de velutina.

El principal por su cuantía es el fondo general, que se distribuirá entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y, una vez descontada la parte de esa entidad, los 313 ayuntamientos de Galicia. Su cuantía evolucionará en el mismo porcentaje que lo hagan los ingresos tributarios de la Xunta.

El reparto entre los concellos tendrá en cuenta las siguientes variables, que incluyen un porcentaje para ponderarlas: población total (42,2 %), población de 0 a 2 años (4,2 %), población de 16 a 65 años (3 %), población mayor de 65 años (10,2 %), superficie (10,3 %), esfuerzo fiscal relativo (20 %), dispersión (5,1 %) y reto demográfico (5 %). Ese último concepto favorece a los ayuntamientos víctimas de la despoblación, que tengan menos de 5.000 habitantes y una tasa de variación de la población negativa en el último lustro, entre otras variables.

Reto demográfico, dispersión y población mayor de 65 años tendrán un peso superior al 20 % en el reparto, lo que coincide con las reclamaciones de la Xunta.

Otro detalle destacable del modelo es el elevado peso, 20 %, del esfuerzo fiscal relativo. Ese concepto se opone al de ordinalidad, que los independentistas catalanes impusieron en la última propuesta de financiación autonómica del Gobierno. Esa idea parte de que debe recibir más quien más aporta, lo que prima a las comunidades más ricas. El esfuerzo fiscal relativo da sin embargo prioridad a los concellos que recauden más con respecto a la renta de sus vecinos. Será calculado con esta fórmula: «Se divide la recaudación tributaria entre la renta de cada ayuntamiento. A continuación, el valor resultante para cada ayuntamiento se divide por la suma de los valores de todos los ayuntamientos y se multiplica por 100, con el fin de expresar el resultado en términos porcentuales».

Otras novedades

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que acompañó al presidente, Alfonso Rueda, en la presentación de la ley, explicó que el objetivo es llevar el texto al Parlamento en junio.

Calvo subrayó el carácter «pioneiro» de la norma, que regula con «maior claridade» las competencias propias y delegadas, e incorpora fórmulas de cooperación municipales como las agrupaciones temporales de concellos para prestar servicios o compartir personal. También refuerza el papel de las diputaciones e incluye medidas para fomentar las fusiones, como que los entes provinciales den prioridad a esos nuevos concellos.

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunció que su grupo intentará que la ley revise las competencias impropias que han asumido los ayuntamientos, que refuerce «de xeito real» su aportación de fondos y que regulñe un sistema objetivo para el reparto de subvenciones.