Uno de los diputados del PP heridos en el accidente de la AP-9: «Desde ahora cumpliré años dos veces en una misma semana»

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, los diputados del PP heridos en el accidente de la AP-9 CEDIDA

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, los diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9 del martes, se recuperan en el hospital. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró en un mensaje en redes sociales «velos sorrir», en la foto que ambos compartieron en la habitación del centro sanitario.

«Una sucesión, en apenas 30 segundos, de mala, buena, mala y buena suerte hará que desde ahora cumpla años dos veces en una misma semana. Agradecimiento inabarcable a los excelentes profesionales de los servicios de Emergencias y de Urgencias y UCI del CHUS», aseguraba el propio Roberto Rodríguez un día antes, desde el hospital, con motivo de su 57 cumpleaños. Rodríguez, que conducía su vehículo, resultó ileso en el momento de la colisión a pesar de la aparatosidad del suceso. Sin embargo, cuando salió del coche, que terminó en la zona de vegetación fuera de la autopista, el impacto de otro automóvil provocó que su vehículo lo golpease enviándolo contra un árbol. La potencia con la que se produjo este segundo golpe implicó que el también concejal en el Ayuntamiento de A Coruña acabase con más de cinco costillas dañadas, además de problemas en un hombro, pelvis y cabeza.

El otro diputado del Partido Popular implicado en el accidente, Gonzalo Trenor, viajaba como acompañante en el vehículo de Rodríguez y también permanece en el CHUS tras tener que ser excarcelado. La colisión le provocó daños en una vértebra cervical y el personal sanitario está valorando si es preciso que tenga que someterse a una intervención quirúrgica.

El accidente terminó con 23 vehículos implicados y todo apunta a que la causa fue una cortina de granizo que cayó en ese momento en la zona de Oroso