Una asociación de Granada denuncia los fallos en las pulseras antimaltrato ante la Agencia de Protección de Datos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el pleno extraordinario en el Senado del 29 de enero Diego Radamés | EUROPAPRESS

La asociación de mujeres La Volaera de Granada ha registrado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por los fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento para la seguridad de víctimas de violencia machista. El escrito, que toma como base los casos de los que ha tenido conocimiento a través de un formulario confidencial puesto en marcha hace dos meses, advierte de posibles vulneraciones de derechos de estas mujeres por parte del Ministerio de Igualdad y de las empresas responsables del servicio.

Así lo ha confirmado a Europa Press la presidenta de esta asociación feminista, María Martín Romero, que a principios del pasado diciembre ya había reunido diez casos de mujeres víctimas de violencia de género afectadas por estos fallos de las pulseras a través de un formulario «seguro y confidencial». Entonces, la asociación avanzó que pretendía evaluar la viabilidad de una acción de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones públicas competentes cuando los fallos del sistema causen daños o perjuicios.

La primera alerta la dio la Fiscalía General del Estado en su memoria del 2024, en la que avisaba de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. La segunda fue en noviembre del año pasado y se debió a un problema en el servidor que provocó un retraso de los mensajes y que algunas geolocalizaciones llegaran con demora. Tan solo hace unos días, el Ministerio de Igualdad anunciaba las mejoras en el nuevo contrato del sistema Cometa, reemplazando las pulseras antimaltrato por tobilleras porque son «más fiables y menos manipulables».

Martín Romero reprueba la «violencia institucional» que considera que ha llevado a cabo el Gobierno en estas incidencias y explica que, tras el llamamiento público al poner en marcha el formulario para que mujeres de toda España que se hubieran visto afectadas por las deficiencias en el sistema de seguridad, se formuló la denuncia en su representación. En concreto, el departamento jurídico apunta posibles vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

El Observatorio contra la Violencia de Género identificará las zonas en las que las pulseras antimaltrato no tienen cobertura S. P.

Según explica la presidenta de la asociación, estas podrían venir derivadas por graves fallos técnicos y deficiencias de seguridad del sistema gestionado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas entre Vodafone y Securitas. «Este paso es importante no solo porque se erige como la primera denuncia de este tipo que se presenta en nuestro país, sino porque, además de ayudar a las mujeres que han dado este paso, ayudará a las miles de víctimas que se han podido ver afectadas por esta tortura institucional», afirmó.

Los hechos denunciados incluyen una supuesta «pérdida e indisponibilidad de datos históricos, caídas del sistema, alertas erróneas o no generadas, falta de trazabilidad e integridad de la información y posible manipulación o supresión de registros e informes remitidos a órganos judiciales». Serían incidencias que podrían haber «afectado directamente a la seguridad de las víctimas, generando riesgo, desprotección y perjuicios personales y procesales, sin constar notificación adecuada de brechas a la AEPD ni a las afectadas», señalan desde la asociación, que inciden en que no van a «tolerar ninguna revictimización más» por este asunto.

En noviembre pasado, y al hilo de los fallos en las pulseras antimaltrato, María Martín Romero increpó en persona a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusándola de ser «cómplice de los asesinos y de los maltratadores» mientras atendía a los medios a la entrada de la Facultad de Derecho de Granada.