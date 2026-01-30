El Supremo sentencia por segunda vez que el juez Luís Villares no fue imparcial en un caso sobre el hospital de Vigo

En el centro, Luís Villares, en una manifestación contra la privatización del hospital de Vigo durante la campaña del 2016 Oscar Vazquez

El Tribunal Supremo ha sentenciado por segunda vez en un mes que el juez Luís Villares Naveira no fue imparcial al no apartarse en un proceso que afectaba la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro