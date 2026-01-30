El Supremo sentencia por segunda vez que el juez Luís Villares no fue imparcial en un caso sobre el hospital de Vigo
Cuando era política criticó el modelo elegido para construir el Cunqueiro y en el último mes se han anulado dos sentencias en las que participó como magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal Supremo ha sentenciado por segunda vez en un mes que el juez Luís Villares Naveira no fue imparcial al no apartarse en un proceso que afectaba la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro