El PP lleva al Congreso el presunto fraude en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social en Galicia

Aspirantes cubren los exámenes de unas oposiciones, en Pontevedra, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

El PP ha registrado tres preguntas en la Mesa de la Cámara Baja en las que solicita al Gobierno más información sobre las presuntas irregularidades que se habrían producido en las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social celebradas el 13 de septiembre en Galicia que ya investigan la Fiscalía Provincial de A Coruña y la Policía Judicial. Los diputados populares llevan ahora el tema al Congreso y piden al Gobierno las conclusiones de la investigación interna que derivó en el traslado del caso al Ministerio Fiscal.

También han preguntado si se «han adoptado nuevas medidas para evitar el deterioro y quebranto de los principios constitucionales» en los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos de la Administración de la Seguridad Social, y si van a tomar otro tipo de «medidas concretas para evitar que, ante posibles fraudes, se perjudique a los ciudadanos, a la Administración de la Seguridad Social» y a quienes participan en las oposiciones.

El documento lo firman los diputados Miguel Tellado, Marta González, Tristana Moraleja, Álvaro Pérez, Francisco Conde, Jaime de Olano, Cristina Abades, Ana Belén Vázquez, Rosa Quintana, Celso Delgado, Irene Garrido, Juan Andrés Bayón y Pedro Puy, con fecha del 28 de enero.

Fueron los participantes en el examen los que denunciaron anomalías en los resultados del proceso selectivo, como la existencia de una sobrerrepresentación «estadísticamente improbable» de sobresalientes entre quienes realizaron el examen en A Coruña —25 de las 50 mejores notas se registraron allí— . Ante las reclamaciones recibidas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició un proceso de investigación interno (mecanismo previsto en la legislación) y presentó a finales de diciembre una demanda ante el ministerio público. Determinó «indicios de irregularidad durante el proceso selectivo» e inició una serie de entrevistas y análisis para «conocer las circunstancias del caso».

De demostrarse que existió fraude durante la realización de los exámenes, las oposiciones podrían invalidarse. Sin embargo, desde el ministerio confirmaron esta semana que las oposiciones seguían su curso habitual y que se procederá al nombramiento de los funcionarios que obtuvieron la plaza en los tiempos marcados por la legislación. Al menos, eso era lo que le trasladaban a los sindicatos en una reunión programada para abordar el tema.