Intentan frenar «in extremis» la huelga indefinida del transporte en A Coruña

Varios pasajeros esperan a un autobús en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

A unos días de la huelga indefinida del transporte en A Coruña, las tres centrales sindicales fueron convocadas a última hora a una reunión hoy a las once de la mañana en el Consello Galego de Relacións Laborais, con la patronal del Transporte y la mediación de Demetrio Fernández, el director de la delegación territorial de Inspección de Traballo. Los sindicatos habían presentado una petición de mediación al Consello después de que la patronal se levantara en la cita anterior celebrada esta semana.

La convocatoria no implica ni la suspensión ni el aplazamiento de la huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes 2 de febrero, ya que los sindicatos supeditan el aplazamiento del paro a una intención real de negociación, que permita acercarse a lograr un acuerdo. Lo único que impediría que comience una huelga indefinida en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña es que los representantes de la patronal se sienten a negociar con los sindicatos bajo la mediación del Consello de Relacións Laborais. Las centrales sindicales volvieron a solicitar la mediación del organismo y están a la espera de la respuesta de la patronal.

Esta petición se concretó casi al mismo tiempo que la CIG mantenía una concentración —de la que se desmarcaron CC.OO. y UGT— a las puertas de la estación intermodal de Santiago, con la intención de dar visibilidad a un conflicto que, desde diciembre, ya motivó varias jornadas de huelga. Ignacio Pavón, del sindicato nacionalista, afirmó que la representación laboral está dispuesta a reunirse todos los días, incluido este fin de semana, para buscar un acuerdo que frene ese paro indefinido. Apuntó que los sindicatos no aceptarán la condición de suspender esa huelga, pero sí la aplazarán si perciben en la patronal intención de negociar. Es su elemento de presión.

Desde que comenzó el conflicto en torno al nuevo convenio colectivo que demanda el sector, ni los sindicatos ni la patronal se han movido de sus posiciones. La única grieta que parece haber entre las tres centrales es el desacuerdo para mantener concentraciones y medidas de presión esta semana, que, a priori, se quería presentar como un tiempo muerto para favorecer la negociación. Pero en lo que no hay fisuras sindicales es en el paro indefinido de los buses urbanos e interurbanos desde el lunes.

Aunque la huelga del transporte afecta a toda la provincia, en Santiago, su repercusión es mayor porque implica a los autobuses urbanos, al no tener convenio propio. Sin negociación, el paro amenaza con ser total, porque los piquetes tienen previsto impedir el cumplimiento de los servicios mínimos.