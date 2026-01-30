Axilizar é necesario, pero non podemos perder de vista as persoas

Anxo Queiruga Vila PRESIDENTE DE COGAMI

GALICIA

Un persona en una silla de ruedas
Un persona en una silla de ruedas

30 ene 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

A recente admisión a trámite polo Tribunal Constitucional do recurso contra o plan de choque da Xunta para axilizar o recoñecemento da discapacidade e da dependencia volve situar no debate público un asunto que afecta directamente a vida diaria de milleiros de persoas. É innegable a necesidade de reducir tempos de espera e simplificar procedementos.

O plan inclúe medidas claramente positivas. A homologación do recoñecemento nun único proceso evita desprazamentos innecesarios, especialmente para persoas maiores con dificultades de mobilidade. Tamén resulta axeitada a creación dun formulario común, a ampliación dos supostos de urxencia, a redución da idade para acceder á prioridade e o incremento de equipos de atención no ámbito rural, onde o acceso aos servizos sempre foi máis complexo.

Pero tamén existen aspectos que nos preocupan. A valoración baseada unicamente en informes, ou realizada por vía telefónica, pode axilizar os tempos, pero deixa fóra elementos sociais e contextuais fundamentais para entender a situación real de cada persoa. Isto provoca, en moitos casos, reclamacións posteriores que terminan alongando aínda máis o proceso.

A isto súmase a dificultade para acceder a informes médicos e psicosociais, dispersos en plataformas ás que non todos os profesionais teñen acceso, así como a imposibilidade de solicitar só o recoñecemento de mobilidade reducida, cando esta non foi valorada, sen iniciar todo o procedemento dende o principio.

Dende o movemento asociativo da discapacidade defendemos a necesidade de simplificar trámites, pero sempre adaptando as medidas á realidade das persoas. Non é o mesmo falar de dependencia asociada ao envellecemento que da situación de persoas novas con discapacidade, que teñen por diante proxectos vitais ligados ao estudo, ao emprego ou á creación dunha familia.

Máis alá de cambios lexislativos puntuais, o que realmente precisa o sistema son reformas organizativas profundas: modelos reais de xestión por casos, medidas provisionais automáticas cando exista necesidade acreditada, interoperabilidade entre sistemas e un seguimento transparente dos expedientes. O procedemento non pode seguir sendo unha carreira de obstáculos administrativos para quen xa afronta suficientes dificultades no seu día a día.

Axilizar é necesario, pero non podemos perder de vista as persoas.