Axilizar é necesario, pero non podemos perder de vista as persoas
GALICIA
A recente admisión a trámite polo Tribunal Constitucional do recurso contra o plan de choque da Xunta para axilizar o recoñecemento da discapacidade e da dependencia volve situar no debate público un asunto que afecta directamente a vida diaria de milleiros de persoas. É innegable a necesidade de reducir tempos de espera e simplificar procedementos.
O plan inclúe medidas claramente positivas. A homologación do recoñecemento nun único proceso evita desprazamentos innecesarios, especialmente para persoas maiores con dificultades de mobilidade. Tamén resulta axeitada a creación dun formulario común, a ampliación dos supostos de urxencia, a redución da idade para acceder á prioridade e o incremento de equipos de atención no ámbito rural, onde o acceso aos servizos sempre foi máis complexo.
Pero tamén existen aspectos que nos preocupan. A valoración baseada unicamente en informes, ou realizada por vía telefónica, pode axilizar os tempos, pero deixa fóra elementos sociais e contextuais fundamentais para entender a situación real de cada persoa. Isto provoca, en moitos casos, reclamacións posteriores que terminan alongando aínda máis o proceso.
A isto súmase a dificultade para acceder a informes médicos e psicosociais, dispersos en plataformas ás que non todos os profesionais teñen acceso, así como a imposibilidade de solicitar só o recoñecemento de mobilidade reducida, cando esta non foi valorada, sen iniciar todo o procedemento dende o principio.
Dende o movemento asociativo da discapacidade defendemos a necesidade de simplificar trámites, pero sempre adaptando as medidas á realidade das persoas. Non é o mesmo falar de dependencia asociada ao envellecemento que da situación de persoas novas con discapacidade, que teñen por diante proxectos vitais ligados ao estudo, ao emprego ou á creación dunha familia.
Máis alá de cambios lexislativos puntuais, o que realmente precisa o sistema son reformas organizativas profundas: modelos reais de xestión por casos, medidas provisionais automáticas cando exista necesidade acreditada, interoperabilidade entre sistemas e un seguimento transparente dos expedientes. O procedemento non pode seguir sendo unha carreira de obstáculos administrativos para quen xa afronta suficientes dificultades no seu día a día.
