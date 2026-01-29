Portugal decreta el estado de calamidad en zonas afectadas por Kristin y se prepara para inundaciones

Dos jóvenes, sentados en un banco delante de dos árboles caídos por efecto del temporal, en Leiria (Portugal). PAULO CUNHA | EFE

Este jueves, y tras visitar las zonas afectadas por Kristin, el Gobierno luso decretó el estado de calamidad hasta el 1 de febrero, con la posibilidad de extenderlo si la situación no mejora. Se trata del máximo grado de alerta, afecta a 60 municipios y permite movilizar recursos para la rápida evaluación de daños y una mayor distribución de ayudas. El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, anunció que se están evaluando distintas formas de financiación para sufragar los costes de las reconstrucciones que se necesita ejecutar, incluida la activación del fondo de solidaridad de la Unión Europea.

La ciclogénesis dejó devastados ayuntamientos como Leiria o Marinha Grande, pero afectó a la mitad de las parroquias de todo Portugal. A última hora del jueves, casi medio millón de personas seguían sin electricidad ni telecomunicaciones, mientras miles de efectivos, incluyendo el Ejército, trabajaban sobre el terreno. Un millón de ciudadanos llegaron a estar sin luz en algún momento del día.

Se cuentan al menos seis víctimas mortales y cientos de heridos y desplazados. Aunque de menor intensidad, las lluvias y vientos fuertes continúan y el primer ministro, Luís Montenegro, advirtió de que las inundaciones son “inevitables”, dado que los suelos no pueden absorber más agua y que los embalses están al límite. La atención se concentra en vigilar los caudales de los ríos Duero, Támega, Sado y Tajo, que han desbordado en algunos puntos.