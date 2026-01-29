El Congreso suspende la comparecencia de Marlaska sobre las balizas V-16 por indisposición del ministro

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentando el balance de siniestralidad vial en la sede de la Dirección General de Tráfico a principios de enero. DANIEL GONZÁLEZ | EFE

El Congreso desconvocó este jueves la Comisión de Interior en la que estaba prevista la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska por «indisposición» del titular de la cartera de Interior. Así lo indicaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Grande-Marlaska, que han precisado que «no se trata de nada importante, pero no puede asistir» a la sesión extraordinaria prevista para hoy en el Congreso. Marlaska iba a comparecer esta mañana para dar cuenta de la implementación por parte de la DGT de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V-16 en España, obligatoria desde el 1 de enero. Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja. Los populares realizaron la petición en la reunión de la Diputación Permanente, donde el PSOE confirmó su apoyo a la comparecencia del ministro.

Por otro lado, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que «acrediten la eficacia, viabilidad e implementación» del uso de la señal V-16 «como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras».

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero del 2026 para señalizar la inmovilización de un vehículo en la carretera por avería, accidente o indisposición del conductor. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.