Abierta la convocatoria de ayudas extraordinarias para fomentar el retorno de mil familias emigrantes

Rueda, en el acto de presentación de la Estrategia Galicia Retorna 23-26. JOSE PARDO

La Xunta publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria para la concesión de ayudas a gallegos retornados. Este apoyo consiste, de manera inicial, en 2,5 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a, aproximadamente, 1.000 familias. Los interesados podrán solicitarlas a partir de este viernes 30 de enero y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de de septiembre del 2026. Tal y como recogen en el texto oficial, estas ayudas están integradas dentro del marco de la Estrategia Galicia Retorna, aprobada por el Consello autonómico y que incluye «medidas transversales» destinadas a «rejuvenecer a la población gallega y facilitar el derecho de las personas emigrantes gallegas y de sus descendientes a regresar a Galicia».

Podrán solicitar esta asistencia las personas retornadas gallegas nacidas en la comunidad y sus descendientes, así como sus cónyuges o parejas de hecho. Para ello, tienen que haber residido fuera de España un mínimo de dos años antes de su regreso y este retorno debe haberse producido desde el 1 de enero del 2024 en adelante.

La ayuda máxima por unidad familiar asciende a los 6.000 euros, incluidos, además de los apoyos de carácter genérico, uno específico para las familias con hijos menores que se establezcan en Galicia. En este sentido, se establece un importe de 1.000 euros por hijo hasta el segundo, y de 1.500 euros a partir del tercero, con un incremento del 25 % en el caso de que la familia resida en el ayuntamiento rural. También está incluida una ayuda de 500 euros por unidad familiar para afrontar los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda.

Más de 7.000 familias de 60 nacionalidades

El Gobierno gallego destacó también que, desde el 2018, esta iniciativa ha beneficiado a alrededor de 7.000 familias, originarias de más de 60 países, siendo Venezuela, Cuba y Argentina los países predominantes. Además, un 54 % de los beneficiarios son mujeres y en las últimas convocatorias se detectó una tendencia al alza de personas retornadas más jóvenes.