Rueda señala al Gobierno por las huelgas de los médicos que están colapsando la sanidad gallega

XOAN A. SOLER

La situación que atraviesa la sanidad pública ha vuelto a desencadenar un encendido debate en el Parlamento gallego a unos días de que se celebre en Santiago una movilización para reivindicar mejoras en el servicio público. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado esta mañana en O Hórreo durante la sesión de control que los problemas que se están produciendo en la asistencia tienen también que ver con los paros del personal médico contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y así ha respondido a Ana Pontón, portavoz del Bloque, que le había interpelado para saber qué medidas va a afrontar la Xunta para atender este problema. «Vostede foi ao Cunqueiro de Vigo e ese día había unha folga contra o Goberno central, pero vostede disto non dixo unha palabra; dígolle o mesmo: tan bravos aquí e tan mansos en Madrid», le reprochó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien preguntó a la líder nacionalista cuál sería la postura del Bloque si estuviese el PP al mando del Gobierno de España. «Os médicos fanlle unha folga ao Goberno central, e o Bloque se manifesta contra a Xunta», ha ironizado Rueda. El presidente gallego ha reconocido la existencia de problemas, pero ha defendido la sanidad gallega como una de las mejores del mundo. Un servicio público, ha dicho, blindado en el presupuesto autonómico, y que cuenta con un 28 % más de plazas.

En su intervención, Ana Pontón ha insistido que la situación que atraviesa la sanidad pública requiere de medidas urgentes y ha mostrado su decepción porque Rueda no explicase en el Parlamento a todos los gallegos qué piensa hacer la Xunta para reconducir los problemas de las urgencias y de la atención primaria. «Señor Rueda, que lle impide mellorar as condicións laborais dos médicos? Ten todas as competencias», ha insistido la portavoz del Bloque, que ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de «escapismo» y de desplegar en O Hórreo «pirotecnia barata» para esquivar sus responsabilidades en la gestión de los servicios públicos. Pontón ha afeado al Gobierno gallego que no tome decisiones ante un problema de esta envergadura y que es consecuencia de los recortes en atención primaria que, según los nacionalistas, ascienden a 1.650 millones de euros. La portavoz del Bloque ha pedido más plazas en una comunidad en la que hay 11.000 niños sin pediatra y ha denunciado que el deterioro del servicio público está engordando el negocio privado como consecuencia de la gestión de la Xunta.

Besteiro y la financiación

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho una lectura crítica de la situación que atraviesan los servicios públicos en Galicia y ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acepte la condonación de deuda de 4.000 millones a Galicia y que se siente a negociar con el Gobierno un sistema de financiación que «permita mellorar a vida de todos os galegos». En su intervención, Besteiro recordó que «hai só uns meses, anunciou que ía reclamar 500 millóns de euros máis, pero agora négase a buscar acordos sobre a base próxima aos 580 millóns que figura na proposta do Goberno», insistió. El líder de socialistas ha lamentado que la Xunta no tenga propuesta de financiación o no la quiera enseñar. Besteiro inició su intervención en la sesión de control del Parlamento poniendo cifras a la situación que atraviesa la sanidad gallega, con 360.000 personas esperando una cita médica, 50.000 de ellas por una intervención quirúrgica, y más de 12.000 niñas y niños desplazándose kilómetros para recibir atención pediátrica.

El presidente de la Xunta ha sido muy crítico con el líder socialista, al que ha acusado de actuar de «recadeiro» de Ferraz y de ser «o máis mandadiño entre todos os líderes autonómicos del PSOE» por dar por buena una propuesta de financiación para Galicia que abocaba a la comunidad a situarse en el furgón de cola. Rueda, que recordó a Besteiro que ha modificado su postura al ver el clamor popular, ha defendido que la Xunta trabaja por mejorar unos servicios públicos que tienen problemas, pero que funcionan. Y lo hacen mejor, dijo, que los dirigidos por «corruptos como Ábalos ou ineptos como Puente».