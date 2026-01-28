La nieve en la montaña de Lugo obligó a cortar el paso de camiones por la A-6

Nieve este miércoles en la A-6, a la altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) DGT

La intensa nevada que está cayendo desde hace unas horas en la montaña de Lugo ha provocado que la DGT decidiese embolsar a los vehículos pesados que circulan por la A-6 en diferentes puntos entre las provincias de Lugo y de León. La circulación estuvo por momentos restringida para los camiones entre los kilómetros 438, en As Nogais y 419, en Vega de Valcarce, por lo que los agentes de Tráfico obligaron a salir a los vehículos para que dejen de circular y evitar posibles accidentes que bloqueen la autovía. En la medida en que fueron mejorando las condiciones meteorológicas, se decidió reabrir la circulación. Los agentes de tráfico utilizan diversos puntos para embolsar los camiones dependiendo de las condiciones en las que esté la vía. Son los casos de Vega de Valcarce, Pedrafita, en la salida de Doncos, en Baralla o en la área de servicio de O Corgo. Las malas condiciones de la autovía por la caída de nieve también se dan en otros puntos estratégicos de la A-6, como en el Puerto del Manzanal, entre Ponferrada y Astorga, aunque de momento la DGT no está embolsando los camiones, pero sí les prohíbe adelantar y circular a velocidades altas.

Nieve este miércoles en la A-6, a la altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) DGT

Está activado el nivel amarillo por nevadas en la montaña de Lugo, lo que mientras no se produzcan más restricciones de paso de vehículos pesados, estos tienen condicionada su circulación a una velocidad que no supere los 60 km / h y la prohibición de adelantar. Las mismas condiciones que marca la DGT para la A-6 se aplican para la N-6 en las dos vertientes del Puerto de Pedrafita.

Por otra parte, en la red secundaria sí que hay restricciones, como ocurre en la carretera que parte de Pedrafita en dirección a Triacastela, la LU-633, con prohibición de paso de camiones y velocidad limitada para turismos. Toda la red secundaria de la montaña lucense está nevada.

Se espera que las condiciones mejoren a medida que avance el día. En estos momentos, la cota de nieve está en los 1.000 metros, pero a medida que avance este miércoles subirá a 1.300, ya fuera del alcance de la A-6. Para mañana jueves 29 de enero ya no se prevén precipitaciones de nieve en la montaña lucense.