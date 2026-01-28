La construcción de 68 torres de telefonía lleva Internet a 5.000 vecinos de núcleos aislados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la visita a la torre de telefonía de Leiro (Ourense). D. Cabezón

Más de 5.000 vecinos de 210 núcleos aislados del rural gallego podrán conectarse a Internet gracias a un proyecto de la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vodafone España para ampliar la red de cobertura móvil. «Imos garantir o acceso aos servizos básicos ata onde permita a técnica e as telecomunicacións, que son hoxe en día un servizo fundamental», dijo Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta visitó en el concello de Leiro (Ourense) una de las nuevas torres de telefonía, que da cobertura a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá. Allí recordó que la Xunta ha invertido 10,6 millones de euros en la construcción de 68 torres en 48 concellos, además de ejecutar la acometida eléctrica necesaria para suministrar las instalaciones. Las medidas beneficiarán a 55 municipios en total.

Los concellos, a través de la Fegamp, hicieron las cesiones de terreno necesarias para ejecutar las obras e identificaron los núcleos con problemas de cobertura. La entidad pública Retegal se encargó de habilitar las torres y Vodafone dotó la red de servicio.

La ampliación de la cobertura no solo persigue garantizar la igualdad en el acceso a los servicios básicos, sino también «consolidar o rural galego coma un espazo de oportunidades no que vivir, investir e traballar», señaló la Xunta.

El presidente señaló que las mejoras permitirán asentar población en el rural y atraer nómadas digitales: «Isto é construír Galicia. Galicia Calidade tamén é ter servizos básicos en calquera sitio e garantir a igualdade entre os cidadáns».

Rueda recordó que la Xunta reclama desde hace años al Gobierno central que la telefonía móbil sea considerada un «servizo universal das telecomunicaciones». Esa petición no ha sido escuchada, por lo que el Ejecutivo autonómico ha solicitado a la Comisión Europea permiso para ampliar la red de telefonía y dar cobertura a las zonas aisladas. La institución aprobó la solicitud y la incorporó como modelo en las nuevas directrices para las ayudas de banda larga aprobadas en el 2023. Galicia, recordaron desde la Xunta, fue la primera comunidad que recibió ayudas europeas para ampliar su red de telefonía.