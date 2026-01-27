La Xunta reivindica la equiparación de las alertas de MeteoGalicia con las de Aemet en el debate de la ley del clima

Camiones estacionados en la A-52 a cauda de la borrasca Ingrid SANTI M. AMIL

La nueva ley del clima de Galicia saldrá mañana miércoles aprobada del Parlamento de Galicia, previsiblemente con los votos del PPdeG y el rechazo del BNG y el PSdeG.

El debate y votación del texto estaban previstos para hoy miércoles, pero solo se celebró el primero después de que dos diputados populares, Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor, ponente del texto, resultasen heridos en un accidente múltiple en la AP-9.

Todos los intervinientes desearon su pronta recuperación y la de los demás los implicados en el accidente.

Por el grupo socialista, Paloma Castro tachó el texto de «oportunidade perdida». Consideró que carece de ambición y que carga a los ayuntamientos de nuevas obligaciones sin incluir financiación específica. «O cambio climático require vontade política», denunció. Castro reprochó a los populares su rechazo a las aportaciones del PSOE para corregir esas carencias, que dejan el texto en un mero «postureo». «Perden unha gran oportunidade para Galicia», insistió.

Por el grupo del BNG, el parlamentario Luis Bará acusó a los populares de «non crer no cambio climático». También calificó de «disparate» que se pretenda «vender Galiza como refuxio climático», por considerar que esa idea «banaliza» un fenómeno que provoca la muerte de miles de personas. Bará reprochó a los populares su apuesta por proyectos como Altri o la minería y la «falta de credibilidade» de compromisos como lograr un parque inmobiliario «cero emisións». El diputado del BNG denunció la «falta de ambición» de la ley, producto de un «goberno lacaio» de las «grandes empresas depredadoras que queren exprimir os nosos recursos naturais».

El parlamentario Moisés Rodríguez sustituyó a Gonzalo Trenor, a quien la oposición reconoció su «talante de diálogo», en defensa de la ley.

Rodríguez negó las acusaciones de falta de ambición del texto y reivindicó a Galicia como modelo, dada la reducción de emisiones que apuntan a alcanzar la neutralidad climática en el 2040.

El diputado popular denunció el rechazo del Gobierno central a promover las propuestas de Galicia al fondo social para el clima, que aspiraban a 2.000 millones de euros de fondos de la UE.

Además, reprochó a los nacionalistas su rechazo a los proyectos eólicos, que habrían ralentizado la bajada de emisiones contaminantes en Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió que la ley refuerza la seguridad jurídica de las actuaciones frente al cambio climático. «É unha oportunidade única para que Galicia se converta nunha comunidade neutra en 15 anos», dijo. También reivindicó que el texto reforzará la capacidad de los gallegos para defenderse ante los fenómenos climáticos adversos, como las borrascas de las últimas semanas.

Vázquez reivindicó además el papel de MeteoGalicia y el refuerzo que esa institución recibe en el texto, al tiempo que criticó la falta de apoyo del Estado a las instalaciones de Aemet en Galicia, que han obligado a esa institución a emplear predicciones de la entidad autonómica. «É preciso que Galicia teña voz propia» a través de un acuerdo de colaboración entre la Xunta y la Administración central, que garantice la fiabilidad de las alertas meteorológicas y el intercambio de datos mediante la cooperación entre Administraciones.

La conselleira afirmó además que el texto cuenta con un importante respaldo económico a través de los 1.800 millones de euros del segundo plan regional integrado de energía e clima.