La entrega a Galicia de las esculturas de Carboeiro, retrasada por el temporal
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La comitiva llegada de Barcelona, que acompañaba las estatuas, no pudo aterrizar en Santiago por el mal tiempo. El acto de presentación de las piezas, expoliadas durante el franquismo, iba a producirse en el Museo das Peregrinacións27 ene 2026 . Actualizado a las 12:10 h.
Los efectos del temporal Joseph provocaron numerosas incidencias en el día de ayer, y han obligado a retrasar también la entrega a Galicia de las esculturas del monasterio de Carboeiro de Silleda, expoliadas durante el franquismo.