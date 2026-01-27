La entrega a Galicia de las esculturas de Carboeiro, retrasada por el temporal

Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona. Antonio Ferro. Museo Marès

Los efectos del temporal Joseph provocaron numerosas incidencias en el día de ayer, y han obligado a retrasar también la entrega a Galicia de las esculturas del monasterio de Carboeiro de Silleda, expoliadas durante el franquismo.