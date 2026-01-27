La entrega a Galicia de las esculturas de Carboeiro, retrasada por el temporal

M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona.
Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona. Antonio Ferro. Museo Marès

La comitiva llegada de Barcelona, que acompañaba las estatuas, no pudo aterrizar en Santiago por el mal tiempo. El acto de presentación de las piezas, expoliadas durante el franquismo, iba a producirse en el Museo das Peregrinacións

27 ene 2026 . Actualizado a las 12:10 h.

Los efectos del temporal Joseph provocaron numerosas incidencias en el día de ayer, y han obligado a retrasar también la entrega a Galicia de las esculturas del monasterio de Carboeiro de Silleda, expoliadas durante el franquismo.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete