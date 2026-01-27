El delegado del Gobierno pide que se extremen las precauciones ante los avisos de la Aemet por la borrasca

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, enseñando los avances de la borrasca a Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, y Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña. Marcos Míguez

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, realizó hoy una visita institucional a la delegación central de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad para conocer los últimos avances de la borrasca Joseph. En el acto también estaba presente Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, y Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia, quien alertó de que toda la costa seguirá mañana en alerta por fuertes oleajes y se podrán registrar nevadas en zonas montañosas de Ourense.

«Hai que agradecer o traballo diario que realizan nesta sede, que moitas veces non é un traballo visible, pero si nestas épocas onde grazas aos instrumentos e tecnoloxía que poseen, pódense determinar os niveis de alerta», declaró Blanco sobre el trabajo que realizan diariamente los trabajadores de la Aemet. También aprovechó el acto para recordar que en este tipo de situaciones, donde la climatología es adversa, hay una comunicación y coordinación constante entre ambas instituciones. «Tamén coa Dirección Xeral de Protección Civil mantemos reunións diarias. Para elas os informes que nos proporciona esta axencia son fundamentais».

Sobre la sucesión de borrascas de las últimas semanas, el delegado del Gobierno hizo alusión al cambio climático y que cada vez, con más frecuencia, «ímos a vivir fenómenos máis extremos, é o que din os expertos, por iso é necesario contar con información científica veraz e real». Paralelamente, comentó que aunque hubo algún corte en el tráfico ferroviario gallego, esos contratiempos se solucionaron «sin ningún tipo de incidente persoal dos viaxeiros». En relación al desbordamiento de los ríos en algunos concellos como en Caldas de Reis, Blanco afirmó que están en contacto permanente con los alcaldes y que tampoco hubo pérdidas materiales ni personales.

Vigilancia costera

Por su parte, Infante explicó que la Aemet, aparte de la sede central, dispone de oficinas en los tres aeropuertos gallegos, además de observatorios en Lugo, Ourense y Pontevedra. En A Coruña, entre otras funciones, hay un grupo especializado para realizar las predicciones costeras para la zona del Atlántico, del Cantábrico y de las islas Canarias. También realiza un estudio climatológico, analizando los datos de espacios temporales pasados, que les permiten hacer un balance. Por ejemplo, el pasado diciembre fue cálido con precipitaciones normales para la época del año, detalló el experto.

El acto acabó con la visita a la azotea del edificio, donde además de disponer de unas vistas privilegiadas de la ciudad coruñesa, la Aemet dispone de diversos instrumentos que, por ejemplo, miden el nivel de radiación ultravioleta o los aerosoles.