Corgos cifra en mil millones el perjuicio a Galicia por la condonación de la deuda y la reforma del modelo de financiación que propone Hacienda
GALICIA
El BNG acusa al conselleiro de tener las manos atadas por su sumisión a Génova y el PSdeG emplaza a Rueda a pedir perdón a los ciudadanos por negarse a negociar mejoras para esta autonomía27 ene 2026 . Actualizado a las 13:50 h.
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado esta mañana en el Parlamento gallego que el modelo financiación autonómica y la condonación de la deuda propuestas por el Gobierno central supondría un perjuicio para los gallegos de casi 1.000 millones de euros; según sus cálculos, 600 millones corresponderían al coste del incremento de la deuda como consecuencia de la mutualización y 305 millones menos que la media de las autonomías de régimen común como consecuencia de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. «Aínda que baixa a débeda autonómica en catro mil millóns, sube a participación da poboación galega na débeda do Estado en 4.600», ha recordado el responsable de las arcas autonómicas. En relación al nuevo reparto de recursos propuesto por Hacienda, que aumentaría la financiación autonómica en 21.000 millones, Corgos recordó que esa propuesta destina un 2,8% a Galicia, que representa el 6% de la población general y el 6,5 % de la población ajustada. Por todo ello, Corgos calificó la oferta como «especialmente perxudicial para a nosa comunidade».
Corgos explicó que en la reforma que propone el Gobierno de Sánchez se sustituye la solidaridad por la ordinalidad, por lo que las comunidades recibirían recursos en función de lo que aportan al fondo común, en lugar de hacerlo en función de lo que precisan para prestar los servicios públicos a la ciudadanía en condiciones de igualdad.
«A comunidade galega pasaría a estar peor financiada que nunca, ao situarse o financiamento dos territorios con maior capacidade recadatoria por riba da media. Por vez primeira, o modelo non garante a discriminación positiva para os territorios con máis necesidades, senón que favorece a quen ten maior capacidade tributaria», ha lamentado el responsable de las arcas autonómicas.
Críticas de la oposición
La portavoz nacionalista en materia económica, Noa Presas, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del Parlamento gallego para anteponer los intereses de Galicia a los de los partidos. Y ha sido muy crítica tanto con el Gobierno central como con la postura defendida por la Xunta. «É unha proposta centralista, inconsistente e inxusta que empeora o que xa era malo, aumentando a discriminación de Galicia», ha argumentado la diputada nacionalista sobre el modelo propuesto por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Presas ha acusado al conselleiro de Facenda de no ofrecer ninguna vía de trabajo seria porque «ten as mans atadas pola súa submisión a Génova» y ha pedido a la Xunta presidida por Alfonso Rueda que negocie bilateramente con el Estado para que «Galicia teña a chave dos seus cartos».
«Galicia perde porque a Xunta non negociou. Que o Estado nos discrimine é o habitual na historia deste país, pero nunca antes houbo un Goberno da Xunta, nin tan sequera do PP, tan cómplice desa discriminación e tan alineado co centralismo», ha lamentado la diputada nacionalista.
Por su parte, la portavoz del grupo socialista en materia económica, Patricia Iglesias, advirtió que Rueda «terá que pedir perdón» por negarse a negociar una financiación mejor para Galicia siguiendo las directrices «de Génova 13» con las que se consuma «unha traizón a Galicia». En su respuesta al conselleiro de Facenda, la diputada acusó a la Xunta de no tener alternativa conocida y estar sometida a la «estratexia do non» después de haber recibido la primera propuesta real de «reforma do sistema nos últimos 13 anos». Iglesias, que ha acusado a Corgos de ejercer de asesor económico de su partido y no de conselleiro, criticó su negativa a una aportación de 587 millóns de euros para Galicia, «cando o conselleiro e o presidente da Xunta pedían 500 millóns no pasado mes de outubro, 87 menos do que puxo enriba da mesa o Executivo», ha lamentado la diputada.