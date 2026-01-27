La borrasca Joseph deja más de 800 incidencias, garajes y viviendas inundadas y provoca varios accidentes

Inundaciones en A Veronza, Ribadavia, provocadas por la borrasca Joseph SANTI M. AMIL

Joseph deja desde ayer un reguero de incidencias por toda Galicia que, a la vista del estado de los ríos, podría seguir creciendo en las próximas horas. El 112 Galicia informa de más de 800 avisos relacionados con el temporal, aunque la mayoría sin daños graves. Destacan especialmente los accidentes de tráfico. Aunque no en todos los casos se puede vincular la causa directamente a los efectos de la borrasca, sí que hubo en las últimas horas numerosos siniestros provocados por objetos y vegetación presentes en la vía, desprendimientos de tierra y piedras o la formación de baches. Desde ayer y hasta esta mañana el 112 Galicia contabiliza cuatro accidentes en los que fue necesaria la intervención de los bomberos para el rescate de personas, 51 en los que hubo heridos pero sin necesidad de excarcelación y 79 sin heridos.

Entre los accidentes más graves, el choque en cadena en la AP-9, a la altura de Oroso, esta mañana poco después de las nueve de la mañana en medio de una granizada. Hasta 24 coches se vieron implicados en un siniestro que obligó a cortar la autopista en dirección a Santiago y desviar el tráfico por la N-550 desde la salida de Ordes. Un primer coche derrapó y los demás chocaron a continuación. Además de los daños materiales, hay varios heridos. Entre ellos, dos diputados del PP, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que compartían coche y que fueron trasladados al Chuac, en principio con contusiones leves aunque Trenor tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencia.

1/7 Xoán A. Soler 2/7 Xoán A. Soler 3/7 Xoán A. Soler 4/7 Retenciones de hasta 3 kilómetros en la AP-9 5/7 6/7 Xoán A. Soler 7/7 Xoán A. Soler Accidente múltiple en la AP-9 en Sigüeiro Xoan A. Soler

La autopista AG-55 también estuvo cortada durante dos horas por un accidente que deja tres heridos, dos de ellos graves. Sucedió durante una intensa granizada. Poco antes de las siete de la mañana, un vehículo se salió de la calzada y otro acabó impactando contra él. Dos personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser excarceladas por los bomberos de Carballo.

1/3 ANA GARCÍA 2/3 ANA GARCÍA 3/3 ANA GARCÍA Dos heridos graves en un accidente que obligó a cortar la AG-55, en Carballo Ana García

Desde el 112 Galicia insisten en extremar la precaución a la hora de coger el coche porque conducir no está siendo tarea fácil por culpa de la borrasca. Dos conductores fueron sorprendidos por riadas o desbordamientos de ríos próximos en las últimas horas. Sucedió ayer en Portas, donde un hombre tuvo que ser rescatado del interior del vehículo que conducía tras verse sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino. Algo parecido le sucedió a otro conductor de 75 años en Viveiro, donde los bomberos y agentes de la Policía Nacional acudieron a auxiliarlo después de que se quedase atrapado de madrugada por la crecida del Landro, en Landrove. Sucedió sobre las 04.20 de la madrugada. Según miembros del operativo de emergencias, el coche estaba sumergido unos 60 centímetros en medio de una fuerte corriente. Finalmente el hombre logró salir del vehículo por sí mismo pero los efectivos tuvieron que sacar el coche hasta un lugar seguro. También en Lousame, un conductor tuvo que ser rescatado tras ser sorprendido por la crecida del río Berrimes.

Las crecidas de los ríos han provocado inundaciones en carreteras, garajes y algunas viviendas cercanas al cauce. En Padrón y Rois la situación a primera hora era muy complicada por la crecida del río Sar, que afectaba a algunas casas además de inundar los campos. Fue el caso de la aldea de Lamas, en Extramundi (Padrón) . En Ames los servicios de emergencia también tuvieron que emplearse a fondo durante la noche. El alcalde, Blas García, detallaba unas horas complicadas, «con garaxes anegados, árbores caídas, tellas, vallas tiradas, contenedores que se soltan, … e toda a noite controlando os niveis dos ríos, especialmente na A Ponte Maceira, Tapia e o paseo fluvial».

En Agronovo, Extramundi (Padrón) varias casas se quedaron aisladas por el agua Uxía López

En Santa Comba, el río Xallas desbordó en varios puntos y obligó a cortar los puentes de Tapia, A Cova, y Gandufe. En Val do Dubra también se inundó el aparcamiento del colegio Xacinto Amigo Leira. En Castro de Rei la que se vio dañada por el agua fue una vivienda y en Caldas, la crecida del Umia afectó a varios garajes y varios coches estacionados.

En Navia de Suarna un puente ha colapsado por el efecto de las borrascas. Se trata del puente de Aceña, en la subida desde Navia al Alto do Restelo, que cruza sobre el río Navia. Allí los técnicos de la Diputación de Lugo evalúan con urgencia los daños para poder encargar las obras de reparación con urgencia.

Caída del puente de Aceña, en Navia de Suarna, por culpa de los temporales DIPUTACION

En Ourense se han desbordado también los ríos Avia, Arnoia y Támega. En Ribadavia la crecida del río afectó al área recreativa y a varias carreteras ceranas. Situación parecida la que se regstra en Baños de Molgas, donde no se puede circular por varias vías de la localidad, completamente cubiertas por el agua. Hay preocupación en Castrelo do Val y Oímbra por cómo baja el Támega debido a las abundantes lluvias. Las autoridades ya cortaron algunos puntos críticos en previsión de que el río, en nivel amarillo y con tendencia ascendente, acabe provocando alguna incidencia más grave.

Noche muy complicada para los servicios de emrgencias en la comarca de Barbanza. «Non paramos desde as dez da noite ata as catro da mañá. Foi terrible», dicen por ejemplo desde el grupo de emergencias de Noia. En Outes varios edificios se inundaron por el desbordamiento del río Tins y un coche con un menor en su interior se quedó atascado por la caída de un árbol sobre la calzada. En Escarabote, Boiro, un inmueble se quedó sin tejado por culpa del viento. Grandes planchas de panel sándwich salieron volando y algunas acabaron sobre la carretera, ocasionando daños en un par de vehículos.

Paneles que volvaron del tejado de un edificio en Escarabote marcos creo

En Marín las lluvias inundaron el sótano de una residencia de mayores ubicada en la calle Ezequiel Massoni. Se cree que el alcantarillado no fue capaz de asumir la cantidad de agua caída en las últimas horas.

En total se registraron unas 233 caídas de árboles en la comunidad. Una de ellas acabó impactando con un vehículo en Ponteareas. El viento levantó el tejado de una casa en Salvaterra do Miño y el del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo, donde la Subdelegación del Gobierno también evalúa los desperfectos para poder arrancar con la reparación.

Una zona de aire muy frío en el Atlántico Norte provocará dos semanas de temporales Xavier Fonseca

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias insta a extremar las precauciones debido a la lluvia, el viento y la nieve. Los acumulados más importantes para estos días se esperan en puntos del interior de Pontevedra y noroeste de Ourense, donde podrían superarse los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, así como en los litorales atlánticos gallegos y suroeste de Ourense, donde localmente se superarán los 80 l/m2.