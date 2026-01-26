Las salidas de vía marcan una mañana con 70 incidencias atendidas por el temporal

El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz apunta a «la rotura de una soldadura» como principal hipótesis
El 112 pide precaución en las carreteras, donde se están produciendo «inundacións puntuais e bolsas de auga»26 ene 2026 . Actualizado a las 16:12 h.
La borrasca que este lunes atraviesa la comunidad ha dejado hasta este mediodía cerca de 70 incidencias atendidas por el 112 Galicia. La mayor parte de ellas se detectaron en las carreteras, donde se están produciendo, según indica Emerxencias, «inundacións puntuais e bolsas de auga, pero tamén accidentes de tráfico».
A diferencia de los incidentes registrados durante el fin de semana, más vinculados a la nieve y al hielo que se acumulaba en muchas vías de la comunidad, los avisos que ha ido recibiendo el 112 a lo largo de la mañana tienen más que ver con inundaciones y choques en las vías. Ocurrió en Oleiros, donde a las 11.30 horas, un coche con dos personas a bordo se salió de la carretera y acabó en un regato. Los dos ocupantes del vehículo, que precisaron de asistencia médica, tuvieron que ser excarcelados por los servicios de emergencia.
Pero el siniestro con más impacto ocurrió poco antes de las diez de la mañana en A Coruña, donde una persona resultó herida tras una colisión en cadena, en la que se vieron implicados cinco vehículos. Una hora antes, a las 9.30, un camión volcó en la autopista AP-53, a su paso por Vedra —en sentido Ourense—, y obligó a los servicios de emergencia tuvieron que ayudar al conductor para salir do vehículo. Se baraja que el conductor pueda haber sufrido una indisposición previa.
En Lugo, la mañana también dejó varios incidentes en las carreteras. En A Pastoriza, el reloj acababa de marcar las nueve cuando un turismo se salió de la vía y acabó impactando contra un muro en la N-640. En la A-6, en Guitiriz, otro vehículo volcó con una persona en su interior. En este caso, no fueron necesarios equipos de excarcelación para sacarla del vehículo.