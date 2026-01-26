El Gobierno anuncia la creación de 19 plazas de jueces en Galicia este año

El Tribunal de Instancia de Ferrol será uno de los que se verán reforzados. JOSE PARDO

El Gobierno central creará 19 plazas de jueces en Galicia a lo largo del año 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Fuentes del Ministerio de Justicia recuerdan que esta es la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia, y señalan que con este incremento se formalizan casi tantas plazas como en los últimos diez años, cuando se llegaron a crear 21 plazas de jueces en la comunidad gallega.

Estas nuevas plazas se recogen en un real decreto que está tramitando el Gobierno y que creará 500 plazas en toda España, «una cifra que supone un récord y que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia». Esta norma introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y sustituirlos por tribunales de instancia, órganos colegiados que están formados por varios jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Desde Justicia explican que ese nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que la constitución de un juzgado tradicional tenía un coste aproximado de 500.000 euros. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año en España tendrá un coste de 55,7 millones de euros, cuando con el modelo anterior el gasto hubiese sido de 260 millones. «Estamos, por tanto, ante un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía», dicen desde el ministerio.

La planta judicial de Galicia se amplía un 5,2% en un año

De las 19 nuevas plazas de Galicia, 17 serán para tribunales de instancia, y 2 para las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Lugo y Vigo. En cuanto a las 500 plazas para el conjunto de España, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Tribunal Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero que se podrán desplazar en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado, según el Gobierno, atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un real decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del Poder Judicial, de las comunidades autónomas y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

Más recursos humanos

Además de las 500 anunciadas para el 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%. El Ministerio de Justicia también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.