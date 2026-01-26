El fuego arrasó más de 350.000 hectáreas en España durante el 2025, el peor año desde 1994
GALICIA
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado de que el noroeste del país registró el 71 % de la superficie forestal afectada26 ene 2026 . Actualizado a las 13:43 h.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, los incendios forestales quemaron 354.793,50 hectáreas en España, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). No se registraban unos datos tan elevados desde 1994, cuando ardieron un total de 437.602,50 hectáreas.
En total, durante este período hubo 8.189 siniestros. De ellos, 5.590 fueron conatos, es decir, afectaron a menos de una hectárea. Por el contrario, 63 llegaron a ser grandes incendios forestales, en los que se quemaron más de 500 hectáreas. En comparación, se registraron menos siniestros que la media de los últimos diez años -con un promedio de 9.171 por año-, pero casi el triple de grandes incendios forestales (que tuvieron una media de 24 al año).
Más en profundidad, el informe elaborado con datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas reveló que en el 2025 se quemaron 7,1 veces más hectáreas que en el 2024 -cuando ardieron 49.763,80- y 3,3 veces más que la media de los últimos diez años (que tienen un promedio de 105.614,00 hectáreas quemadas). De acuerdo con Transición Ecológica, la mayor parte de los siniestros se registraron en el noroeste (39,61 %), seguido de las comunidades interiores (37,79 %), el Mediterráneo (22,05 %) y por último Canarias (0,54 %).
Al margen del 2025, los únicos años del último decenio en los que ardieron más de 100.000 hectáreas fueron el 2022 (270.289,28), el 2017 (183.498,68) y el 2015 (109.782,85).