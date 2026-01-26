Las esculturas expoliadas de Carboeiro regresan a Galicia desde Barcelona
REDACCIÓN / LA VOZ
Las piezas románicas, que habían sido robadas durante el franquismo, serán recibidas en el Museo das Peregrinacións tras un acuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal26 ene 2026 . Actualizado a las 19:57 h.
Hace justo tres años, en enero del 2023, el historiador Francisco Prado-Vilar sacaba a la luz una serie de documentos que probaban la sustracción ilegal de dos relieves de un tímpano de la iglesia del