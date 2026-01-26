Las esculturas expoliadas de Carboeiro regresan a Galicia desde Barcelona

María Santalla REDACCIÓN / LA VOZ

Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona.
Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona. Antonio Ferro. Museo Marès

Las piezas románicas, que habían sido robadas durante el franquismo, serán recibidas en el Museo das Peregrinacións tras un acuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal

26 ene 2026 . Actualizado a las 19:57 h.

Hace justo tres años, en enero del 2023, el historiador Francisco Prado-Vilar sacaba a la luz una serie de documentos que probaban la sustracción ilegal de dos relieves de un tímpano de la iglesia del

