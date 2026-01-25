El PSdeG pedirá explicaciones en el Parlamento sobre «irregularidades» en varias explotaciones mineras de la comunidad

La política minera de la Xunta responde a un «modelo improvisado» que carece de plan y control. Eso es lo que ha expuesto esta mañana la diputada socialista Patricia Iglesias en un comunicado en el que ha anunciado el registro de varias iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones sobre «as irregularidades» que, según los socialistas, rodean a diferentes explotaciones mineras gallegas. En concreto, los socialistas quieren conocer información detallada sobre los procedimientos; garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad ambiental, y aclarar por qué Galicia sigue sin un marco de planificación minera.

En un audio enviado a los medios explica que la «Xunta fala de minería estratéxica, pero na práctica é minería sen plan nin control e chea de irregularidades que acaban nos tribunais». Y añade que su partido «non está en contra» de esta actividad industrial, sino del modelo autonómico actual. Porque, como dijo, Galicia no tiene un Plan Sectorial de Minas aprobado, cuando es un «deber legal», y mientras, el Gobierno gallego continúe autorizando proyectos «a golpe de expediente, sen regras claras e cunha sucesión de problemas que acaban nos tribunais».

La diputada del PSdeG ha citados casos como el de Penouta, San Finx, A Gudiña y Touro-O Pino, que a su juicio muestran un «patrón común», que consiste en «autorizacións cuestionadas, deficiente control ambiental, inseguridade xurídica e consecuencias directas para o territorio e para as persoas».

Patricia Iglesias también ha puesto el foco en la «falta de transparencia» y en los «posibles conflictos de intereses» en informes técnicos utilizados para impulsar explotaciones mineras, así como en la ausencia de evaluaciones ambientales «completas» en proyectos de alto impacto. «Cando é a xustiza a que tn que poñer orde é porque a Administración non está facendo o seu traballo», ha advertido.