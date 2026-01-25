Fallece Luis Calvo Romero, padre del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo

Luis Calvo Romero, padre de Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia y presidente del PP provincial de A Coruña, falleció este domingo. Luis Calvo era autónomo, propietario de LC Almacenes, empresa de ferretería. Casado con Lucía Pouso, tuvo tres hijos: José Luis, fallecido en el 2023, Gloria y Diego, que es el menor de los tres.

Será velado en la sala 7 del tanatorio San Lorenzo de Ferrol. El entierro tendrá lugar mañana lunes, a las cuatro de la tarde, en San Sadurniño, de donde es originaria la familia Calvo Pouso.