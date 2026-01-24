La Voz cerró el 2025 con un récord de 9 millones de usuarios web mensuales

Imagen de la Redacción central de La Voz de Galicia en Sabón (Arteixo). VÍTOR MEJUTO

La Voz de Galicia se consolidó durante el 2025 como el primer diario editado fuera de Madrid y Barcelona. El pasado mes de diciembre, los medios de la Corporación Voz de Galicia alcanzaron un total de 8.928.915 usuarios únicos, lo que supone un crecimiento del 8,51 % respecto al mismo período del ejercicio anterior. La media diaria del conjunto del grupo se situó en 1.182.007 usuarios, con un incremento del 4,81 %, mientras que el número total de páginas vistas superó los 101 millones, un 3,78 % más que en el 2024. Respecto a la profundidad de lectura, la duración media de las visitas dentro del conjunto de la Corporación alcanzó los 14 minutos y 2 segundos, un 10,94 % más que el año anterior.

Los últimos datos auditados por GfK, el sistema oficial de medición designado por consenso entre medios y anunciantes como referencia para el consumo digital en España desde enero del 2022, confirman que la cabecera continúa ampliando su ventaja tanto en alcance como en calidad de la audiencia.

En el caso concreto de La Voz de Galicia, el diario alcanzó 7.412.410 usuarios únicos en el 2025 (+3,09 %), con una media diaria de 965.158 lectores. El dato más relevante es la mejora sustancial en el tiempo de lectura: la duración media de las visitas se elevó hasta los 14 minutos y 49 segundos, lo que supone un aumento del 24,86 % respecto al año anterior. En cuanto al consumo de contenidos, el sitio acumuló 85.982.422 páginas vistas, un 4,79 % más que el año anterior.

También en plataformas

La presencia de La Voz de Galicia se extiende también a las principales plataformas sociales. En Facebook, las diferentes cuentas generales, temáticas y locales del periódico suman un total de 2.297.323 seguidores, una de las comunidades más amplias en el ecosistema de diarios de información, mientras que en X (antes Twitter) cuenta con 653.978.

El mayor crecimiento de los últimos años se ha producido en los formatos de vídeo corto y las narrativas adaptadas a las audiencias más jóvenes. Así, en Instagram, La Voz suma 678.698 seguidores, y en TikTok, 378.161. En WhatsApp, el medio cuenta con 31.436 seguidores, y en LinkedIn, con 23.857.

Más audiencia que todos los demás medios gallegos juntos

El liderazgo de La Voz está cada vez más consolidado en el ecosistema gallego, ampliando la diferencia tanto frente a cabeceras históricas con edición impresa como frente a los nuevos actores digitales que han aparecido en los últimos años. Según los datos de GfK, el diario concentra más audiencia que todos los demás medios gallegos juntos. Faro de Vigo, segundo medio de Galicia en usuarios únicos, cerró el 2025 con 2.250.185, lo que representa una caída del 32,71 % interanual.

El liderazgo de la Corporación se extiende también fuera de Galicia. La Voz de Asturias cerró el 2025 con 1.540.625 usuarios únicos, lo que supone un crecimiento del 28,86 % respecto al 2024, y una media diaria de 151.644 usuarios (+16,72 %) con respecto al año anterior. En diciembre, el medio registró 10.200.029 páginas vistas.

Por su parte, La Voz de la Salud, vertical especializado de la Corporación, alcanzó 935.532 usuarios únicos en el 2025, con una media diaria de 50.569 usuarios y 1.752.417 páginas vistas.

A esta fortaleza digital se suma su posición en la edición impresa: el diario se mantiene como tercer periódico de España en difusión, según los datos difundidos por OJD, solo por detrás de El País y La Vanguardia.

En el plano de la relación directa con los lectores, La Voz de Galicia supera los 43.000 suscriptores, de los cuales más de 28.000 cuentan con acceso sin límites a la edición digital del periódico.

Más de 250 periodistas

La Voz de Galicia dispone de una redacción formada por más de 250 periodistas. Se trata de profesionales que se ocupan de elaborar cada día las trece ediciones locales del periódico desde la redacción central de Sabón y la red de delegaciones locales distribuidas por Galicia.

Para las próximas semanas, La Voz prepara el lanzamiento de una nueva versión de su aplicación móvil para iOS y Android, un movimiento orientado a mejorar la experiencia de usuario, potenciar la fidelización de los lectores y reforzar el consumo de los contenidos del diario en entornos móviles.