La sentencia de Angrois eleva a más de 22 millones de euros las indemnizaciones a las víctimas
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
La Audiencia amplía el alcance del «daño moral excepcional» y da derecho a reparación a nietos, abuelos y hermanos mayores25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En su sentencia sobre el trágico descarrilamiento de tren ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio del 2013, en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridas, la Audiencia Provincial de A Coruña,