La sentencia de Angrois eleva a más de 22 millones de euros las indemnizaciones a las víctimas

En la imagen, primera jornada en la que declararon las víctimas en el juicio que terminó hace un año y medio. Sandra Alonso

En su sentencia sobre el trágico descarrilamiento de tren ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio del 2013, en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridas, la Audiencia Provincial de A Coruña,