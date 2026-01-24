La sentencia de Angrois eleva a más de 22 millones de euros las indemnizaciones a las víctimas

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

En la imagen, primera jornada en la que declararon las víctimas en el juicio que terminó hace un año y medio.
En la imagen, primera jornada en la que declararon las víctimas en el juicio que terminó hace un año y medio. Sandra Alonso

La Audiencia amplía el alcance del «daño moral excepcional» y da derecho a reparación a nietos, abuelos y hermanos mayores

25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En su sentencia sobre el trágico descarrilamiento de tren ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio del 2013, en el que murieron 80 personas y 143 resultaron heridas, la Audiencia Provincial de A Coruña,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete