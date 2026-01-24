Pontón califica de «vergoñenta» la sentencia de Angrois y dice que deja «impune» al Estado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada por la eurodiputada Ana Miranda y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la reunión del Consello Nacional de esta mañana. XOÁN REY. | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, finalizó su intervención en el primer Consello Nacional del año calificando de «vergoñenta» la sentencia de Angrois conocida este viernes, que a su juicio es «tremendamente preocupante e perigosa porque instaura a impunidade no Estado español».

Para Pontón, según añadió, resulta «inconcebible» que después de una tragedia ferroviaria en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, se acabe exculpando «aos responsables de non ter as medidas de seguridade que eran necesarias». Aseguró que su formación estará al lado de las víctimas «para que haxa xustiza, verdade e reparación» y lamentó que la sentencia deja «unha mensaxe terrible para as vítimas doutras traxedias ferroviarias como a que acabamos de ver en Adamuz».

La valoración de la sentencia de Angrois llegó tras reivindicar a su partido como «a única forza capaz de defender os intereses de Galicia coas mans libres» en un contexto, detalló, atravesado por el «servilismo de Alfonso Rueda ao PP de Madrid, pola corrupción política do Estado e por unha Unión Europea pregada aos EUA de Donald Trump».

Durante su intervención, Pontón se fijó como objetivo seguir ampliando su base social y electoral, tendiendo la mano a los diferentes sectores de la sociedad y ejemplificó «o compromiso» de su partido con la sociedad gallega en su rechazo —«porque é competencia desleal»— al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur.

La líder nacionalista criticó que el PP votase «tres veces en contra dos gandeiros» en Europa —en relación al apoyo del PP europeo al acuerdo con Mercosur— y recalcó que «a xente do rural sabe quen está do seu lado e quen non». Muy crítica con la gestión del Gobierno gallego, Pontón recalcó que Rueda «é incapaz de defender os intereses de Galicia» y que «non conseguiu nin un só investimento ou proxecto estratéxico e tan só unha competencia en 16 anos».

Durante su intervención, Pontón también mencionó «a situación crítica» que, dijo, se vive en las urgencias de los hospitales y lo relacionó con la «estratexia deliberada de recortar na sanidade pública para beneficiar á privada» que, a su juicio, desarrolla la Xunta. También recalcó su oposición al proyecto industrial de Altri, calificando de «vergoña allea» que el PPdeG «defenda un proxecto contaminante que pon en risco 20.000 empregos na terra e no mar».