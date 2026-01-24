El Grupo Socialista acusa al PP de tratar a los niños con necesidades especiales «como números»

La viceportavoz segunda del Grupo Socialista, Lara Méndez, en la reunión del Comité Nacional del PSdeG, este enero. SANDRA ALONSO

Lara Méndez, viceportavoz segunda del Grupo Socialista, acusó este sábado al PP de realizar una gestión «sen alma» de la enseñanza pública al tratar como «meros números» a los niños y niñas con necesidades especiales. Méndez participó en una concentración en Viveiro con motivo del Día Internacional de la Educación para reclamar el refuerzo del personal de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) y para exigir una educación inclusiva. La dirigente socialista reclamó un plan de choque para paliar la carencia estructural de profesorado de apoyo en los centros educativos de toda Galicia. Una carencia que, como dijo, «obedece a unha estratexia deliberada de desmantelamento do ensino público por parte do PP». La viceportavoz acusó a los populares y al Gobierno gallego de «traspasar os límites da ideoloxía para atacar directamente os dereitos dos nenos e nenas, amosando unha perigosa falta de humanidade cara ao alumnado»..

«De nada serve que o discurso oficial fale dunha ensinanza adaptada ás necesidades individuais do alumnado, con atención á diversidade e defendendo unha inclusión educativa real, cando á hora de asignar recursos deixan os centros educativos sen os recursos humanos mínimos e imprescindibles», declaró. Advirtió, también, que las carencias de las plantillas de profesorado de apoyo se extienden por Galicia «de norte a sur e de leste a oeste».

«Abruma el incremento de niños con necesidades, los colegios no pueden más» lucía rey

Para ejemplificar sus palabras citó al CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes (Forcarei) y el CEIP de Cerdedo, a los que les retiraron el profesor compartido de Pedagoxía Terapéutica; la falta de profesionales asignados en los CEIP Monte dos Postes y López Ferreiro de Santiago; centros educativos de Ponteareas; el CEIP Xosé Fernández López de Porriño; así como el IES de Valladares o el CEIP A Vaz Tintureira de Vigo, entre muchos otros. Méndez recordó que la Xunta tiene la competencia en materia de educación y, por lo tanto, está obligada a garantizar una enseñanza pública de calidad para todo el alumnado, sin discriminaciones de ningún tipo.