Las víctimas del accidente de Angrois, ante la sentencia: «Alguien tendrá que decirles en Adamuz que, cuando despierten del mal sueño, este es el trato que les espera»

En una semana en la que reabrieron todas las heridas con el descarrilamiento en Adamuz, las víctimas del accidente en Angrois en el 2013 recibieron este viernes la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se absuelve al exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, y se mantiene la condena al maquinista, Francisco Garzón. Lo hicieron «desoladas», ante una decisión que el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, ve «terrible» para las víctimas, para la sociedad y para todos los que viajan en tren. «Ha vuelto a suceder y volverá a pasar», avisa.

Uno de los pasajeros de aquel Alvia, José Antonio Gayoso, comparte el sentimiento generalizado entre todas las víctimas de Angrois hoy: «Estamos indignados y muy decepcionados con esta sentencia». Explica que después del papel crítico de la Agencia de Seguridad Ferroviaria Europea con la investigación y la sentencia «tan fundamentada y valiente» de la magistrada de Santiago, todo eso les hizo «recuperar algún atisbo de confianza en las instituciones» del país. «Pero este paso de la Audiencia Provincial de A Coruña nos devuelve a la triste realidad de la sociedad. Somos todos los que perdemos», asegura. Y advierte: «Alguien tendrá que decirles a las víctimas de la tragedia de Adamuz que, cuando despierten de este mal sueño, es el trato que les espera».

Insiste el portavoz de las víctimas en que en España no existe «una justicia independiente», lo que se suma a que, según aseguró la Comisión Europea, el Gobierno de España tampoco elaboró una investigación independiente del accidente de tren en Angrois. La que realizó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios fue muy criticada por la plataforma. Y se trata de investigaciones, como la que se está pidiendo ahora para lo ocurrido en Córdoba, que para Jesús Domínguez deberían servir para conocer las causas de estas tragedias y tratar de evitar que se repitan en el futuro.

Desde la plataforma de víctimas critican «una justicia totalmente politizada», según afirmó su portavoz, con un Consejo General del Poder Judicial «controlado por PSOE y PP» y magistrados que «quieren hacer carrera y saben que para eso no pueden ir contra el Estado». Domínguez sí valora que el fallo de la Audiencia cuenta con un voto particular de una de las magistradas, que según señala «no estará tan interesada en hacer carrera».

También critica la decisión de que la Audiencia votase en diciembre y no la diese a conocer hasta hoy, lo que para el portavoz de las víctimas «no es casual». Lo vincula a la situación que atraviesa el ADIF en medio del debate sobre la seguridad de la red ferroviaria en España.