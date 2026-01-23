El temporal provoca incidencias en toda Galicia y bloquea cientos de camiones en las autovías

Varios camiones, este viernes parados en Pedrafita, por la prohibición para circular por la A-6. Óscar Cela

Con nieve donde no es habitual verla, vientos de más de cien kilómetros por hora y olas de hasta ocho metros de altura, la borrasca Ingrid expresó ayer toda su fuerza durante su paso por Galicia. Lo hizo provocando un reguero de incidencias desde la madrugada, cuando los más de doscientos rayos que tocaron tierra en la comunidad hicieron presagiar que el día sería complicado. Así fue. Adelantando forzosamente el fin de semana, miles de estudiantes se quedaron sin clases y se suspendió la actividad deportiva y en el exterior. Pero lo peor estuvo en las carreteras. La nieve impidió acceder a más de 400 camiones a Galicia y también se produjeron accidentes y salidas de vía por la lluvia y el hielo. La siguiente es la crónica del día con más inclemencias meteorológicas en lo que va de invierno.

las mercancías

El abastecimiento de los supermercados, en riesgo. La nieve que se fue acumulando desde la noche en los accesos a Galicia por la A-6 y la A-52 llevó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a restringir la circulación a los vehículos pesados. Ante la prohibición de acceder a la comunidad, unos 440 camiones permanecieron desde las 6.15 horas aparcados en áreas de servicio de la provincia de Zamora. La circulación para pesados también se restringió en la N-6 y en la LU-633, en el puerto de montaña de Pedrafita.

Los conductores acataron las limitaciones, pero las críticas a la medida no tardaron en llegar y una de las patronales de supermercados alertaron de un posible desabastecimiento en los supermercados del noroeste de la península. «La decisión fue desproporcionada», lamentaron, antes de alegar que la medida afectó al funcionamiento de las plataformas logísticas. En la misma línea se pronunciaron las asociaciones profesionales de transporte. Astic, que recordó que sus empresas llevan años circulando por países con condiciones climatológicas muy adversas —como Alemania, Austria, Suiza o Polonia— tildó la decisión de la DGT de «simplista y contraproducente». Para Apetamcor, resultaba prioritario asegurar el suministro «cunha xestión dinámica das restricións actualmente vixentes, con periódicas revisións, criterios claros de reapertura e canles de información actualizadas». En algunos supermercados, de hecho, se vieron algunas estanterías vacías, en las que faltaban, sobre todo, frutas y verduras.

La incógnita está en cuándo se despejará el paso y los camioneros siguen a la espera de nuevas instrucciones y siguen con atención las previsiones del tiempo, que apuntan a que la situación mejorará a lo largo de esta mañana.

las carreteras

Accidentes múltiples por el granizo en Santiago, Brión y Melón. Pero el sector del transporte de mercancías no fue el único que sufrió los coletazos del temporal en las carreteras. En Santiago y en sus alrededores, la gran granizada que se registró en torno a las ocho y media de la mañana provocó imágenes dantescas. Hubo al menos cinco accidentes en carreteras del entorno de la capital. Dos fueron en la AP-9, a su paso por la ciudad, y tres en la autovía AG-56 que une Brión con Noia. Fue allí donde tuvo lugar el más grave. Seis coches se vieron implicados en un accidente con heridos que sucedió a las 8.29 horas en la salida de la autovía hacia Bertamiráns (Ames).

La circulación también se antojó complicada en la Costa da Morte. El hielo echó en Mazaricos a un camión fuera de la calzada. Quedó encajonado en la cuneta y fue necesario avisar a una grúa. También hubo dos accidentes en el límite entre A Laracha y Arteixo, y los accesos al polígono de Sabón, desde la autovía Arteixo con A Coruña, quedaron bloqueados por un embudo de varios kilómetros que se produjo tras un accidente sin daños.

A media tarde, el granizo causó otro accidente múltiple en la autovía A-52 a su paso por Melón. Nueve vehículos se vieron implicados y cinco personas resultaron heridas, afortunadamente de carácter leve. Dos de ellas tuvieron que ser evacuadas, según indica la Guardia Civil de Tráfico.

el transporte PÚBLICO

Problemas en trenes de Lugo y en los primeros vuelos del día. El temporal Ingrid también impactó de lleno en el transporte público. Desde el jueves por la noche, la operatividad de los aeropuertos gallegos se vio afectada, con los pilotos tratando de enfrentar los fuertes vientos para aterrizar en las pistas. En la viguesa de Peinador, el primer vuelo de la mañana a Madrid —programado a las 6.30 horas— no pudo despegar. En la red ferroviaria gallega, al margen de las incidencias en las conexiones con Madrid , la peor parte se la llevaron los trenes en la provincia de Lugo. A las 8.45 horas, el servicio ferroviario quedó interrumpido entre Baamonde y Rábade, afectando a las relaciones Lugo-A Coruña/Ferrol, por la caída de un árbol sobre la infraestructura.

El AVE, paralizado en el intercambiador de Taboadela La acumulación de nieve en el entorno del intercambiador de Taboadela —donde los convoyes se adaptan al cambio de vía para seguir viaje hacia Ourense— provocó demoras en los servicios de larga distancia que se sucedieron a lo largo del día, con retrasos medios de 60 minutos en la línea Galicia-Madrid. Ocurrió en el tren que salió de la capital española a las 7.14 horas en dirección a Vigo. El convoy permaneció detenido durante más de una hora en el intercambiador. El tren acabó demorándose 90 minutos, pero no se detectó ninguna avería.

infraestructuras

Viviendas afectadas por el viento y daños en edificios públicos. «Se non chega a ser de pedra non o contamos. Se fose de ladrillo seguro que se viña abaixo enteira», reconoce con el susto todavía en el cuerpo Araceli Barral. Es vecina de Ribadumia y un eucalipto, por efecto del temporal, se desplomó sobre su vivienda. La estructura de la edificación aguantó el impacto, pero su tejado se hundió mientras dormían. Lo mismo ocurrió en A Pobra, donde voló el tejado de una casa. «Escoitamos un estrondo moi forte e cremos que fora un trono, pero ao pouco xa percibimos que estaba entrando auga na vivenda e había un ruído metálico», explicaba el propietario del inmueble.

Los bomberos también intervinieron para retirar cables descolgados o árboles y vallas caídas sobre la carretera en diferentes puntos del Barbanza y Pontevedra. A lo largo del día, el 112 Galicia registró más de 400 incidencias de diversa magnitud por toda la comunidad.

En Ferrolterra, la peor situación se vivió en Mugardos. Al menos siete viviendas y un taller en la zona de Franza estuvieron aislados, ya que la carretera que les da acceso quedó obstaculizada por la caída de una rama de gran tamaño. En A Coruña, las fuertes rachas de viento también causaron por la mañana destrozos en la cubierta del Hospital Universitario, donde el desprendimiento de varias planchas afectó a algunos coches. De madrugada, un rayo provocó un apagón de una hora y media en el faro de la Torre de Hércules.

EN EDUCACIÓN

Clases suspendidas en un centenar de concellos. Miles de estudiantes gallegos también vieron alterada su rutina al quedarse sin clases por el mal tiempo. La Xunta decretó el jueves la suspensión de la actividad docente y del transporte escolar en toda la provincia de Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra.

