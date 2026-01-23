El PPdeG espera que la sentencia de Angrois «peche definitivamente as feridas»
GALICIA
Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, exige información al Gobierno sobre la decisión de bajar la velocidad en la línea Ourense-Santiago23 ene 2026 . Actualizado a las 16:35 h.
Que sirva «para pechar definitivamente as feridas», ha dicho Alberto Pazos, portavoz parlamentario del PPdeG, de la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña sobre el accidente de Angrois.
Pazos no se pronunció sobre la decisión del tribunal de mantener la condena al maquinista y absolver al ex director de seguridad de ADIF. Subrayó el respeto de su partido por el dictamen, «o que a Xustiza decida, ben decidido estará», y recordó la «profunda» huella que el accidente tuvo en la sociedad gallega.
El portavoz parlamentario del PPdeG también se refirió a la decisión del Gobierno de limitar la velocidad en la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago. Consideró «preocupante» la «falta de información» y anunció que se demandarán «todas as medidas» para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura. También reclamó al Gobierno «informacións serias e veraces» sobre las incidencias, ya que lo contrario aumenta la desconfianza ciudadana.
Pazos comentó además las declaraciones de la portavoz del BNG, Ana Pontón, instando al Ejecutivo a «non repetir os erros do PP» y «ocultar a verdade» como a su juicio se hizo con Angrois. «Teño a sensación de que habitamos en dous países distintos», dijo Pazos, que defendió el esfuerzo que hizo entonces la Xunta para «acompañar, axudar e facilitar» la atención a las víctimas.