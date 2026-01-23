El PPdeG espera que la sentencia de Angrois «peche definitivamente as feridas»

El portavoz del PPdeG en el Parlamento Gallego, Alberto Pazos, en una rueda de prensa este jueves. XOÁN REY | EFE

Que sirva «para pechar definitivamente as feridas», ha dicho Alberto Pazos, portavoz parlamentario del PPdeG, de la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña sobre el accidente de Angrois.

Pazos no se pronunció sobre la decisión del tribunal de mantener la condena al maquinista y absolver al ex director de seguridad de ADIF. Subrayó el respeto de su partido por el dictamen, «o que a Xustiza decida, ben decidido estará», y recordó la «profunda» huella que el accidente tuvo en la sociedad gallega.

El portavoz parlamentario del PPdeG también se refirió a la decisión del Gobierno de limitar la velocidad en la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago. Consideró «preocupante» la «falta de información» y anunció que se demandarán «todas as medidas» para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura. También reclamó al Gobierno «informacións serias e veraces» sobre las incidencias, ya que lo contrario aumenta la desconfianza ciudadana.

Pazos comentó además las declaraciones de la portavoz del BNG, Ana Pontón, instando al Ejecutivo a «non repetir os erros do PP» y «ocultar a verdade» como a su juicio se hizo con Angrois. «Teño a sensación de que habitamos en dous países distintos», dijo Pazos, que defendió el esfuerzo que hizo entonces la Xunta para «acompañar, axudar e facilitar» la atención a las víctimas.