Pontón propone un plan de choque para la atención primaria que acabe con la precariedad de los profesionales

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha reivindicado este viernes en A Coruña las propuestas del BNG en materia sanitaria frente a un Alfonso Rueda que permanece «ausente» y «desaparecido», incapaz, a su juicio, de aportar ni una sola solución ante el «colapso» en las urgencias y con un modelo de atención primaria «nunha situación crítica». La líder nacionalista ha defendido que existen soluciones, pero ha advertido que falta voluntad política. El BNG propone en este sentido mejorar las condiciones laborales y los planteles de los servicios de urgencias y del conjunto del sistema sanitario.

«Levamos moito tempo vendo como as plantillas están infradimensionadas e ademais nunha situación de precariedade que é responsabilidade directa do Goberno do Partido Popular», advirtió delante del servicio de urgencias del Chuac, donde mantuvo una reunión con representantes sindicales de CIG-Saúde para abordar la situación en A Coruña y en su área.

La líder nacionalista propuso rescatar la atención primaria de la situación en la que se encuentra con un plan de choque que, detalló, pasaría por recuperar los 1.650 millones de euros que, según sus cálculos, se dejaron de invertir durante los 16 años de Gobierno del PP. Pontón recordó que Galicia tiene, después de Madrid, la segunda inversión más baja de todo el Estado, lo que provoca la «situación crítica» que sufren los centros de salud y que, a su entender, hace que muchos profesionales huyan de las condiciones de precariedad «na que se atopan».

Esta situación, explicó la portavoz nacional del Bloque, está provocando que los pacientes no reciban la atención que precisan y, al agudizarse sus enfermedades, acaben teniendo que acudir a urgencias. El BNG aboga por destinar a la primaria el 25% de todo el presupuesto del Sergas, sin contar el gasto farmacéutico, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pontón también propuso incrementar las especialidades en los centros de salud, empezando por la de psicología clínica, ya que el 30% de las consultas en los médicos de cabecera tienen que ver precisamente con problemas psicológicos, una medida, por lo tanto, que permitiría «descargar a presión que neste momento ten a atención primaria».

«Onde está Rueda? Onde está o presidente da Xunta cando vemos como temos as urxencias colapsadas e a atención primaria tamén nunha situación crítica?», criticó la líder nacionalista.