Las oposiciones investigadas por la Fiscalía podrían invalidarse si se demuestra que hubo fraude

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen de archivo de las oposiciones de educación el verano pasado en Ourense
Las pesquisas recopilarán datos para determinar si existieron irregularidades. «Queda un camino muy largo», dice un abogado

24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las oposiciones a administrativo de la Seguridad Social que investiga la Fiscalía Provincial de A Coruña por la posible existencia de irregularidades podrían invalidarse si se demuestra que existió fraude durante la realización de los exámenes.

