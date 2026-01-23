El Marcide de Ferrol cumple 50 años y encara la recta final de su ampliación
Los dos nuevos edificios del hospital, cuya finalización se ha fijado para diciembre del 2026, permitirán sumar 24.000 metros cuadrados de superficie26 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Arquitecto Marcide de Ferrol, uno de los tres hospitales del CHUF, celebra este año medio siglo de trayectoria. Y si los plazos de la Xunta se cumplen, su 50 aniversario coincidirá con uno de