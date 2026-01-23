Francisco Quintela Requeijo, alcalde de Coirós: «Nunca hice un mitin ni puse banderas»

Quintela es el político del PP que lleva más años como alcalde en la provincia de A Coruña. Accedió a la alcaldía en 1991. El primer mandato, como independiente, y a partir de ahí se incorporó a las filas del Partido Popular. CESAR QUIAN

Francisco Quintela Requeijo (Santiago, 1951) anuncia que dejará la alcaldía de Coirós, cargo que ocupa ininterrumpidamente desde 1991, siempre con mayoría absoluta. «Soy un alcalde que nunca puso un letrero, ni hizo un mitin, ni