Cambios en primaria: al menos 400.000 gallegos tendrán nuevo médico de familia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Enrique Nieto, a la izquierda, fue el tutor de Sergio Cinza (en el centro) durante su residencia en el ambulatorio Concepción Arenal; a la derecha Alfonso Rodríguez, residente de familia cuyo tutor es Cinza
Enrique Nieto, a la izquierda, fue el tutor de Sergio Cinza (en el centro) durante su residencia en el ambulatorio Concepción Arenal; a la derecha Alfonso Rodríguez, residente de familia cuyo tutor es Cinza PACO RODRÍGUEZ

166 lograron un nuevo destino en el concurso de traslados y 267 estrenan puesto tras la última oposición: «Aquí me formé y siempre dije que aquí me iba a jubilar»

29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cambios de cara en las consultas de los médicos de familia de Galicia. Los más asiduos a los centros de salud seguramente ya lo sabían, quienes hayan pedido cita la pasada semana se habrán enterado, y

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete