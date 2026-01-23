Cambios en primaria: al menos 400.000 gallegos tendrán nuevo médico de familia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
166 lograron un nuevo destino en el concurso de traslados y 267 estrenan puesto tras la última oposición: «Aquí me formé y siempre dije que aquí me iba a jubilar»29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cambios de cara en las consultas de los médicos de familia de Galicia. Los más asiduos a los centros de salud seguramente ya lo sabían, quienes hayan pedido cita la pasada semana se habrán enterado, y