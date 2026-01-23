Las ayudas para mejorar los chiringuitos de playa podrán solicitarse desde el 3 de febrero

Chiringuito Portomaior, en la carretera de la playa de Portomaior, en Bueu Ramón Leiro

La Consellería de Medio Ambiente ha convocado una línea de ayudas para mejorar los chiringuitos de la costa de Galicia, con el fin de mejorar su accesibilidad, su integración en el paisaje y su eficiencia energética. Las subvenciones podrán solicitarse entre los días 3 de febrero y 3 de marzo mediante medios electrónicos.

El programa, cuyas bases fueron publicadas en la edición de hoy viernes del DOG, cuenta con un presupuesto de un millón de euros.

Las subvenciones están vinculadas con el concurso de ideas convocado el año pasado para diseñar un prototipo de chiringuito sostenible que sirviese de modelo para futuras inhalaciones. Finalmente fueron elegidos tres modelos, que el pasado 13 de enero fueron galardonados en Ribeira.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 50 % del presupuesto de cada proyecto, con una inversión mínima de 1.500 euros y una ayuda máxima de 10.000 euros.

La ayuda podrá llegar hasta el 70 % del gasto con una cuantía de hasta 20.000 euros cuando se trate de una adaptación integral a uno de los tres prototipos antes mencionados.

El objetivo de la orden de ayudas es facilitar la integración en el paisaje de los establecimientos temporales. Sus bases instan a emplear materiales reciclados con bajo impacto ambiental o certificación ecológica. Además se subvencionarán actuaciones para mejorar la gestión de residuos y ahorrar agua y energía.

El año pasado, con el fin de mejorar la sostenibilidad económica de esos locales, la Xunta amplió su calendario de apertura desde Semana Santa hasta el 31 de octubre.