Alertan de un posible desabastecimiento en el norte de España por las restricciones de Tráfico

Camiones que circulaban hacia Galicia, retenidos en áreas de servicio de Monbuey y Quintanilla. Mariam A. Montesinos | EFE

Ante las restricciones de circulación emitidas por la DGT que afectan a vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías —cargados o no— de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto por determinados tramos de las carreteras debido al temporal, la Asociación Española de Distribuidores Autoservicios y Supermercados (Asedas) —patronal de supermercados como Mercadona, Lidl o Dia —manifiestan sus quejas y alertan de un posible desabastecimiento en supermercados en el noroeste de la península. Esta asociación, que representa el 75 % de la distribución de la alimentación en España, calcula que unos 150 establecimientos del noroeste de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria quedarían afectados por la falta de productos. Alegan que esta medida preventiva «sin precedentes» que decretó Tráfico ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas y han generado un «grandísimo problema» para el transporte de alimentos. «La decisión ha sido desproporcionada», comparten a través de un comunicado.

Instan a que las autoridades mantengan las vías limpias para evitar problemas de abastecimiento a supermercados y autoservicios para el fin de semana y llaman a la población para evitar situaciones de acopio de alimentos en sus hogares. «Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes», compartieron. Por el momento, se desconoce hasta cuando durarán estas restricciones.